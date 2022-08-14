Замминистра экономики: Африка, Азия – те точки роста мировой экономики, которые в ближайшее время просматриваются

Новости Беларуси. Эта неделя прошла под знаком экономики. Сразу несколько совещаний Президент посвятил разбору полетов в этой сфере. Сейчас набрать нужную финансовую и промышленную высоту мешают санкции. Это факт. Но это не значит, что можно сидеть сложа руки и все списывать на недружественные страны. К тому же, как показала ситуация на том же Миорском заводе, проблемы есть и внутри страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Их ни на кого не спишешь. Да и, в конце концов, экономика – равно стабильность. Эта наша формула успеха в любые времена. А вот найти все неизвестные в этой схеме – как раз задача для светлых голов.

Они на неделе и собрались в Совмине, чтобы обсудить с Президентом, как обстоят наши экономические дела. Символично, что такая встреча прошла 9 августа. В этот день два года назад звучали требования перемен. Запрос на изменения есть и сегодня. Только это требования Президента, направленные на сохранение экономической и политический независимости Беларуси. И никак иначе.