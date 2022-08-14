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Замминистра экономики: Африка, Азия – те точки роста мировой экономики, которые в ближайшее время просматриваются

14 августа 2022 18:34
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Новости Беларуси. Эта неделя прошла под знаком экономики. Сразу несколько совещаний Президент посвятил разбору полетов в этой сфере. Сейчас набрать нужную финансовую и промышленную высоту мешают санкции. Это факт. Но это не значит, что можно сидеть сложа руки и все списывать на недружественные страны. К тому же, как показала ситуация на том же Миорском заводе, проблемы есть и внутри страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Их ни на кого не спишешь. Да и, в конце концов, экономика – равно стабильность. Эта наша формула успеха в любые времена. А вот найти все неизвестные в этой схеме – как раз задача для светлых голов.

Они на неделе и собрались в Совмине, чтобы обсудить с Президентом, как обстоят наши экономические дела. Символично, что такая встреча прошла 9 августа. В этот день два года назад звучали требования перемен. Запрос на изменения есть и сегодня. Только это требования Президента, направленные на сохранение экономической и политический независимости Беларуси. И никак иначе.

Замминистра экономики: Африка, Азия – те точки роста мировой экономики, которые в ближайшее время просматриваются-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Жилищное строительство в Беларуси – это точка роста. Строятся новые дома, растет покупательский интерес. Но для этого нужны доступные кредиты.

Замминистра экономики: Африка, Азия – те точки роста мировой экономики, которые в ближайшее время просматриваются-4

Дмитрий Ярошевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Мы планируем с Национальным банком проработать какие-то, может, инструменты, механизмы, хотя они есть, но надо посмотреть еще. Надо проревизировать все эти возможности, потому что, конечно, вопрос важный. Для населения и для экономики в итоге. Чем больше мы потребляем, тем экономике лучше.

Подробности в видеоматериале

Замминистра экономики: Африка, Азия – те точки роста мировой экономики, которые в ближайшее время просматриваются-7

Евгений Пустовой:
Если внешнеэкономическая служба смогла переориентироваться с Запада на Восток, то для железной дороги грузопотоки – это не стрелки перевести.

Дмитрий Ярошевич:
Когда будут эти логистические вопросы решены, мы также ожидаем всплеск, прорыв какой-то. Быстрорастущие Африка, Азия – это те как раз точки роста мировой экономики, которые в ближайшее время просматриваются.

Замминистра экономики: Африка, Азия – те точки роста мировой экономики, которые в ближайшее время просматриваются-10

Евгений Пустовой:
Прения вызвало и обсуждение дальнейшей денежно-монетарной политики. Никто не замалчивал возможные угрозы. И каждый предлагал свой план действий. Это точно не экстренный, а промежуточный Совмин. Целей много, но сверхзадача одна – чтобы все пертурбации мировой экономики меньше всего коснулись нас с вами.

Замминистра экономики: Африка, Азия – те точки роста мировой экономики, которые в ближайшее время просматриваются-13

Дмитрий Ярошевич:
У нас растет заработная плата, чуть-чуть медленнее, чем инфляция. Это 99,6. То есть, по сути, несмотря на то, что мы оцениваем падение ВВП по полугодию 4,2, зарплата упала только на 0,4. Пенсию мы очень серьезно с 1 августа увеличили. Если взять пенсию в прошлом году, август прошлого года, и этого года, то она на 25 % практически.

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# Экономика # Экономика # Евгений Пустовой # Дмитрий Ярошевич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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