«Максимум за весь период». Головченко рассказал, сколько денег иностранные инвесторы оставили в Беларуси

Новости Беларуси. Как смягчить влияние западных санкций – главная тема на совещании в правительстве, которое прошло 9 августа с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент сообщил: выходы из кризиса ищут, находят и внедряют в жизнь.

Экспорт, инвестиции, потребление – идеология экономики, стратегия. Создание импортозамещающих производств, доступные кредиты на строительство индустриального жилья. Условия ведь значительно Президент упростил для индивидуальной застройки, да и процесс выделения участков тоже. Дальше – активное стимулирование внутреннего потребления. Кредиты и рассрочки. Отдельная тема – регионы. Промышленные, аграрные, аграрно-промышленные. Карта индустриализации уже создана. Это на будущее. Показатели по итогам прошедшего сложного полугодия тоже в правительстве подобрали неплохие.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Валовый внешний долг находится на минимуме за последние семь лет. Снижается долговая нагрузка предприятий. Отношение долга к выручке сегодня – немногим более 50 %. Это лучший показатель за последние шесть лет. Доля убыточных организаций сократилась в два раза до минимальных значений 16,7 %. Рентабельность продаж сложилась на уровне 8,1 % и находится на максимуме за 10 лет. Акценты в работе правительства по поручению Президента расставлены в максимизации прибыли и недопущении убытков. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе за первый квартал составили 1 миллиард 800 миллионов долларов. Подчеркиваю – прямые. Это максимум за весь период наблюдения.

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