Пархомчик: мы понадеялись на международную кооперацию, сейчас приходится создавать свой автомобиль

Новости Беларуси. Эта неделя прошла под знаком экономики. Сразу несколько совещаний Президент посвятил разбору полетов в этой сфере. Сейчас набрать нужную финансовую и промышленную высоту мешают санкции. Это факт. Но это не значит, что можно сидеть сложа руки и все списывать на недружественные страны.

К тому же, как показала ситуация на том же Миорском заводе, проблемы есть и внутри страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Их ни на кого не спишешь. Да и, в конце концов, экономика равно стабильность. Это наша формула успеха в любые времена. А вот найти все неизвестные в этой схеме как раз задача для светлых голов.