Пархомчик: мы понадеялись на международную кооперацию, сейчас приходится создавать свой автомобиль

Новости Беларуси. Эта неделя прошла под знаком экономики. Сразу несколько совещаний Президент посвятил разбору полетов в этой сфере. Сейчас набрать нужную финансовую и промышленную высоту мешают санкции. Это факт. Но это не значит, что можно сидеть сложа руки и все списывать на недружественные страны.
К тому же, как показала ситуация на том же Миорском заводе, проблемы есть и внутри страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Их ни на кого не спишешь. Да и, в конце концов, экономика равно стабильность. Это наша формула успеха в любые времена. А вот найти все неизвестные в этой схеме как раз задача для светлых голов.
Они на неделе и собрались в Совмине, чтобы обсудить с Президентом, как обстоят наши экономические дела. Символично, что такая встреча прошла 9 августа. В этот день два года назад звучали требования перемен. Запрос на изменения есть и сегодня. Только это требования Президента, направленные на сохранение экономической и политический независимости Беларуси. И никак иначе.
Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:
Нам нужны свои мосты, нужна своя коробка, нужен свой двигатель. Но упущено время. Надеялись, что в мире все будет так, как было. Мы понадеялись на международную кооперацию, и весь мир живет международной кооперацией. Сейчас приходится создавать свой автомобиль. Мы обсуждаем эту проблему, есть поручения Президента.
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