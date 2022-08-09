«Для меня это ни о чём». Президенту рассказали, сколько зарабатывает белорусская промышленность

Новости Беларуси. Как смягчить влияние западных санкций – главная тема на совещании в правительстве, которое прошло 9 августа с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент сообщил: выходы из кризиса ищут, находят и внедряют в жизнь.

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:

Если мы, условно говоря, в мое сделали 106 тысяч тонн литья, потом – 150, 186. Это в тоннах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для аудитории, для меня это ни о чем? Почему? Все в сравнении познается.

Петр Пархомчик:

Тогда в денежном выражении. В сравнении: в июле мы сделали 120 миллионов долларов, до этого было 92 миллиона доллара. То есть мы нарастили за три месяца практически 34 миллиона долларов.