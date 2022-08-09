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«Для меня это ни о чём». Президенту рассказали, сколько зарабатывает белорусская промышленность

09 августа 2022 20:36
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Новости Беларуси. Как смягчить влияние западных санкций – главная тема на совещании в правительстве, которое прошло 9 августа с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент сообщил: выходы из кризиса ищут, находят и внедряют в жизнь.

«Для меня это ни о чём». Президенту рассказали, сколько зарабатывает белорусская промышленность-1

Задача – найти новые ниши. Необходимо компенсировать 6-7 миллиардов долларов утраченную доходность европейского рынка.

«Для меня это ни о чём». Президенту рассказали, сколько зарабатывает белорусская промышленность-4

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:
Если мы, условно говоря, в мое сделали 106 тысяч тонн литья, потом – 150, 186. Это в тоннах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для аудитории, для меня это ни о чем? Почему? Все в сравнении познается.

Петр Пархомчик:
Тогда в денежном выражении. В сравнении: в июле мы сделали 120 миллионов долларов, до этого было 92 миллиона доллара. То есть мы нарастили за три месяца практически 34 миллиона долларов.

«Для меня это ни о чём». Президенту рассказали, сколько зарабатывает белорусская промышленность-7

Александр Лукашенко:
А если к прежнему периоду?

Петр Пархомчик:
В лучшие периоды мы делали 1,6 миллиарда долларов. По этому году планируем выйти на 1,2 миллиарда.

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Петр Пархомчик # Фотофакт

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