Александр Лукашенко: если мы не хотим воевать, мы должны иметь крепкую экономику

В заседании принимают участие полторы сотни спикеров, среди которых руководители различного уровня, также директора крупнейших предприятий. Коснулись ситуации в нефтепереработке и лесной отрасли. Отдельно остановились на социально-экономической поддержке населения. Премьер-министр отчитался о работе Совмина за первое полугодие. Сначала Роман Головченко дал общую оценку ситуации в экономике. На Беларуси не могли не отразиться негативные явления на мировых рынках, и замедление роста правительство предвидело. Выходы из кризиса ищут: специальные кредитные программы, поддержка строительной отрасли и меры по росту доходов населения. Инфляция постепенно замедляется, урожай зерна в 2022 году может стать рекордным, государство помогает бизнесу и людям, не сворачивает, а даже расширяет социальные программы. После доклада – ответы на вопросы. Президент указал, что многие риски в экономике сохраняются, поэтому власти не должны расслабляться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы не хотим воевать (у каждого есть дети), если вы не хотите, чтобы наши дети с ружьем отстаивали свой суверенитет и независимость, мы должны иметь крепкую экономику. Это стабильность в нашем обществе. Если вы хотите повоевать – пожалуйста. Это очень быстро все приходит. Все начинается с малого, с конфликтов: кто-то беднее, кто-то богаче, друг на друга косо посмотрели, потом начали завидовать друг другу, как это мы умеем хорошо делать, особенно в Беларуси. Потом морду, извините меня, набили друг другу, потом взялись за винтовку, ружье и начали друг на друга катить. Опыт есть – 2020 год. Это был мини-конфликт еще, будет похуже. Нас быстро подожгут. Целиком. И будет хуже, чем в Украине. Я нутром чую. Если вы это не прочувствовали, поверьте мне в очередной раз. Очень серьезная обстановка. Очень серьезная ситуация. Накормлены, напоены, одеты, все пока есть, но это рухнет в одно мгновенье, если мы расслабимся.