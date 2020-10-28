Как будет работать система жилищных сбережений и кто сможет ей пользоваться? Эксперт рассказывает простым языком

Новости Беларуси. Система жилищных строительных сбережений: что это такое и кто может ей воспользоваться? Что вообще сегодня происходит на рынке недвижимости? Об этом и не только в студии Новости «24 часа» рассказал Вадим Тачкин, член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси.

Как будет работать система жилищных сбережений? Илона Волынец, СТВ:

На днях вышел указ о государственной системе жилищных строительных сбережений (подробнее здесь). Можете ли вы доступным человеческим языком рассказать, как он будет работать? Вадим Тачкин, член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси:

Вкратце – это система накопления. То есть это возможность собрать первоначальных взнос на будущую квартиру и на недостающую сумму получить кредит на приобретение либо строительство выбранной квартиры. И дальше система строительных сбережений или накоплений, если говорить простым языком, определяет, в какой последовательности, каким образом вот эта мечта – купить квартиру, накопить на нее и получить эту поддержку в виде кредита – трансформируется в конкретный объект недвижимости, который участник этой системы стройсбережений получает как конечный результат.

Этот вариант ориентирован на тех, у кого практически нет денежных средств на покупку Илона Волынец:

А для кого это актуально: для тех, у кого есть определенная сумма или тех, у кого вообще еще ничего нет, но кто задумывается о собственных квадратных метрах? Вадим Тачкин:

Этот вариант ориентирован на тех, у кого практически нет денежных средств на покупку, но которые планируют собрать некую сумму и дальше приобрести уже с кредитной поддержкой. Те, у кого первоначальный взнос уже имеется, сейчас на рынке, в общем-то, могут использовать инструменты финансирования – это и кредит, и лизинг (те банковские продукты, которые требуют собственного участия, тот самый первоначальный взнос, который необходимо каким-то образом накопить). В большинстве своем граждане накапливают его путем приобретения валюты. Сейчас им предлагается инструмент, механизм, который позволяет с выгодой для себя накапливать ровно для этой же цели. Илона Волынец:

А в чем выгода? Вадим Тачкин:

Появляется такой новый термин, как премия государства. Это добавочная к тем депозитным процентам, которые будут ему выплачены банком за то, что он разместит денежные средства вот на этом вкладе. Если срок накопления от 5 лет и выше, премия уже не выплачивается. То есть она ориентирована как раз на период до 5 лет. В среднем он составляет от 3 до 6-7 лет, вот этот срок накопления первоначального взноса. В спокойном режиме, не отказывая себе во всем, не экономя на чем только можно, работающий человек, семья из двух-трех человек сможет этот взнос собрать.

Работоспособность, устойчивость системы обеспечивается государством Илона Волынец:

Некоторые белорусы скептически относятся к каким-то вкладам. Им кажется, что надежнее будет хранить свои сбережения под подушкой. Как будут защищены люди, которые все-таки решатся таким способом копить на свое жилье? Вадим Тачкин:

Самое главное – это система государственная. Ее работоспособность, устойчивость обеспечивается государством. Это и контроль, это и инструменты, скажем, сохранения тех денежных средств участников, которые будут туда поступать. Размещение свободных ресурсов будет в Банке развития Республики Беларусь в государственных ценных бумагах Республики Беларусь. То есть это серьезные аргументы в пользу того, что это не какая-то пирамида, которая, собравшись, вдруг одномоментно рухнет.

Ситуация с долгостроем «Аркадия» не связана, по моему мнению, с какими-то мошенническими действиями Илона Волынец:

Жилищные облигации все еще существуют? Потому что в Минске все сразу вспоминают ситуацию с долгостроем «Аркадия», который до сих пор продолжается. Люди до сих пор не могут вселиться в свои квартиры. Читайте также: Когда в Минске решат вопрос с долгостроями? В Первомайском районе построят ещё несколько многоэтажек. Где появится новое жильё? В Чижовке на месте кинотеатра «Дружба» продолжается строительство многофункционального комплекса Вадим Тачкин:

Да, действительно, там проблемная ситуация. Она возникла не одномоментно. Она не связана, по моему мнению, с какими-то мошенническими действиями – она имеет множество факторов, которые повлияли на результат. Объект будет достроен, государство взялось за этот долгострой. То есть люди в итоге квартиры получат, никто обманутым не останется.

С инструментом жилищных облигаций произошла некая подмена понятий Что касается самого инструмента жилищных облигаций, то здесь действительно произошла некая подмена понятий. То есть инструмент рынка ценных бумаг, связанный с заимствованием денежных средств у населения юридическим лицом, работал как возможность заплатить за строящуюся квартиру. Изначально большинство граждан ставило цель перед собой построить жилье. В результате того, что это можно применять, законом не запрещено, вместо прямых инвестиций они приобретали жилищные облигации. На самом деле инструмент работоспособный, достаточно безопасный. Но, к сожалению, вот эти частные случаи его компрометируют. То есть это как альтернатива. Там есть и банковское обеспечение, там есть и залог застройщика имуществом, который обеспечивает эту эмиссию ценных бумаг. И самое важное, почему этот инструмент необходимо сохранить – он очень помогает крупным предприятиям планировать свою деятельность и развиваться. То есть этот инструмент заимствования позволяет приобретать оптом строительные материалы, выпускать какую-то продукцию на будущее, экономить за счет масштабов закупок и формировать объем строительных материалов, который можно впоследствии применить в своих объектах, которые строятся не сегодня, не завтра, а, может быть, через год и через два. Это для крупного предприятия имеет важное значение.