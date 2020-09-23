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В Первомайском районе построят ещё несколько многоэтажек. Где появится новое жильё?

23 сентября 2020 19:38
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Новости Беларуси. Скоро в Первомайском районе появятся еще несколько многоэтажек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Например, сейчас активно строится жилой комплекс на улице Макаенка. Градостроительным планом также предусмотрено освоение территорий в границах проспекта Независимости, улиц Волгоградской, Кедышко, Кутузова, Большой Слепни и Филимонова. Здесь запланировано построить 100 тыс. кв. м. жилья.

В Первомайском районе построят ещё несколько многоэтажек. Где появится новое жильё?-1

К слову, территория под застройку отличается градостроительной ценностью: здесь хорошая транспортная инфраструктура и экология.

В Первомайском районе построят ещё несколько многоэтажек. Где появится новое жильё?-4

Максим Cоколов, первый заместитель главы Администрации Первомайского района:
Остались средние площадки в Первомайском районе, их приблизительно около трех. Одна из них – по улице Волгоградской. Приблизительно это около 10 домов. Я думаю, что до 2023 года мы только подойдем к тому, чтобы начать ее осваивать.

Дальше по Волгоградской ближе к Логойскому тракту у нас тоже есть площадка по застройке жилья – 35-40 тысяч квадратных метров. Еще одна площадка есть у нас на переулке Макаенка.

# Строительство # общество # Максим Cоколов # Фотофакт

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