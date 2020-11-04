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В Минске в 2020 году возвели уже 40 многоквартирных домов. В каком районе построили больше?

04 ноября 2020 13:18
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Новости Беларуси. В Минске с начала года возведено 40 многоквартирных домов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске в 2020 году возвели уже 40 многоквартирных домов. В каком районе построили больше?-1

Больше всего новостроек – сразу девять – появилось в Октябрьском районе. Восемь домов сдано в эксплуатацию в Первомайском, по пять – в Заводском, Московском и Центральном районах. Четыре новых дома – в самом большом районе города – Фрунзенском. Три новостройки в Ленинском и одна в Советском.

В Минске в 2020 году возвели уже 40 многоквартирных домов. В каком районе построили больше?-4

Основная часть зданий возведена по индивидуальным проектам.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Фотофакт

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