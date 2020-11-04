В Минске в 2020 году возвели уже 40 многоквартирных домов. В каком районе построили больше?

Новости Беларуси. В Минске с начала года возведено 40 многоквартирных домов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Больше всего новостроек – сразу девять – появилось в Октябрьском районе. Восемь домов сдано в эксплуатацию в Первомайском, по пять – в Заводском, Московском и Центральном районах. Четыре новых дома – в самом большом районе города – Фрунзенском. Три новостройки в Ленинском и одна в Советском.