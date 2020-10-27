«Когда он насобирал 30%, оставшуюся сумму уже может взять в банке». В Беларуси запускается система жилищных сбережений

Документ предусматривает несколько норм. Одна из них – возможность открыть специальный счет в банке в виде вклада. Средства из него можно будет использовать на строительство жилья как целевые кредиты с процентами ниже рыночных. Минимально необходимая сумма накоплений для его получения составит не менее 30 % от стоимости «квадратов», а проценты за пользование жилищным кредитом не превысят проценты по вкладу.

При этом указом установлены равные права всех категорий граждан для участия в госсистеме жилищных строительных сбережений, в том числе и банков страны. Всем им будет начисляться премия от государства, освобождаемая от подоходного налога. Причем от него также будут освобождены проценты, которые будут поступать белорусам на банковские вклады жилищных строительных сбережений.

Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси:

Гражданин может насобирать в течение пяти лет примерно. Не более пяти лет он собирает деньги и потом, когда он насобирал 30 %, оставшуюся сумму уже может взять в банке – денег под процент ниже рыночного (какой конкретно сейчас не буду назвать, потому что это рыночный все-таки кредит и на условиях банков конкретно, которые этим будут заниматься). Банки у нас не ограничиваются. Это любой банк, который в этом будет заинтересован. Еще примечательно в этой системе жилищно-строительных сбережений то, что в ней могут участвовать не только нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а и не нуждающиеся.