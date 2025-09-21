Анастасия Кравченко заняла 6 место на международном музыкальном конкурсе «Интервидение»

Представительница Беларуси Настя Кравченко заняла на «Интервидении» шестое место и покорила сердца зрителей своим обаянием и доброжелательностью. Итоги конкурса, который прошел в Москве стали известны накануне ночью. Победителем стал вьетнамский исполнитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта песня посвящена национальному символу единства и сопротивления. Через нее певец выразил любовь к своей стране, гордость за нее и стремление преодолевать трудности. Победителя конкурса определило путем голосования международное профессиональное жюри, состоящее из признанных музыкальных экспертов от каждой из стран-участниц.

Дык Фук, победитель международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» (Вьетнам):

Я даже представить не мог, что выиграю в таком масштабном конкурсе. Для меня невероятная радость оказаться в роли победителя и отвечать на ваши вопросы. Свой выигрыш я потрачу на пир, чтобы отпраздновать с командой победу. И, конечно, на запись новых песен.

В международном песенном состязании приняли участие представители из 23 стран. Белоруска Анастасия Кравченко выступила под 21-м номером. Белорусская конкурсантка исполнила песню «Мотылек», слова к которой написала сама. В основе композиции – личная история Анастасии Кравченко, когда внешние обстоятельства и внутренние страхи чуть не заставили девушку отказаться от мечты выйти на большую сцену. И вот она сбылась. Танцоры балета при помощи сложных технических элементов буквально летают и помогают певице выбраться из заточения. Отметим, высшую оценку Беларуси, поставив нашу страну на первое место, дали члены жюри из Объединенных Арабских Эмиратов, России, Узбекистана, Колумбии. На втором месте – Беларусь была по версии Вьетнама и Сербии.