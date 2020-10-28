Для поставок сельхозпродукции в Китай сертифицированы 98 предприятий Беларуси
Новости Беларуси. Для поставок сельхозпродукции в Китай сертифицированы 98 предприятий Беларуси, из которых 56 – молокоперерабатывающие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате экспорт продуктов питания вырос в десятки раз: по итогам 2019 года 131 миллион долларов.
Более чем в 10 раз, до 2 миллионов долларов, выросла сумма сделок на покупку, совершенных компаниями из Китая на Белорусской универсальной товарной бирже с начала года. Всплеск интереса к биржевым торгам со стороны китайского бизнеса обусловлен не только благоприятной ценовой конъюнктурой, но и удобной логистикой, которую смогли предложить белорусские экспортеры. В частности, с 2020 года появилась возможность покупать пилопродукцию на разных базисах поставки, что позволило китайским компаниями самим выбирать наиболее подходящий для них пункт приемки товара. Кроме того, существенно сократились сроки доставки за счет применения железнодорожного транспорта в рамках инициативы «Один пояс, один путь».
Роман Янив, пресс-секретарь ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»:
Для повышения привлекательности биржевой площадки планируется ввести отдельную торговую сессию по реализации лесопродукции на китайский рынок. Все лоты, выставляемые на этой площадке, будут максимально адаптированы под китайских потребителей. В результате мы получим высокий уровень конкуренции, а белорусские производители смогут дополнительно заработать на росте экспортных цен.
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