Новости Беларуси. Для поставок сельхозпродукции в Китай сертифицированы 98 предприятий Беларуси, из которых 56 – молокоперерабатывающие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате экспорт продуктов питания вырос в десятки раз: по итогам 2019 года 131 миллион долларов.