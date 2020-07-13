Фитнес-центр, кафе и зоны для развлечений. На проспекте Пушкина построят многофункциональный комплекс

Новости Беларуси. Многофункциональный комплекс появится на проспекте Пушкина вместо двухэтажного здания, которое сдается под офисы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Его собираются снести и построить многоэтажку площадью более 20 тысяч квадратных метров.

Половину пространства займет пятиуровневый паркинг. Предполагается, что здание будет 9-10-этажным. Подвал обустроят под фитнес-центр, на остальных этажах разместятся помещения для оказания бытовых услуг, кафе на 48 мест, торговые павильоны и зоны для развлечений. Последние четыре этажа займут офисные помещения.