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Фитнес-центр, кафе и зоны для развлечений. На проспекте Пушкина построят многофункциональный комплекс

13 июля 2020 13:50
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Новости Беларуси. Многофункциональный комплекс появится на проспекте Пушкина вместо двухэтажного здания, которое сдается под офисы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Его собираются снести и построить многоэтажку площадью более 20 тысяч квадратных метров.

Фитнес-центр, кафе и зоны для развлечений. На проспекте Пушкина построят многофункциональный комплекс-1

Фитнес-центр, кафе и зоны для развлечений. На проспекте Пушкина построят многофункциональный комплекс-3

Половину пространства займет пятиуровневый паркинг. Предполагается, что здание будет 9-10-этажным. Подвал обустроят под фитнес-центр, на остальных этажах разместятся помещения для оказания бытовых услуг, кафе на 48 мест, торговые павильоны и зоны для развлечений. Последние четыре этажа займут офисные помещения.

Фитнес-центр, кафе и зоны для развлечений. На проспекте Пушкина построят многофункциональный комплекс-6

Сейчас рассматривается два варианта строительства нового здания. К возведению комплекса приступят после доработки архитектурного проекта.

# Строительство # общество # Фотофакт

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