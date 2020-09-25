В Чижовке на месте кинотеатра «Дружба» продолжается строительство многофункционального комплекса

Михаил Шамак, генеральный директор строительного предприятия:

Человеку, чтобы украсить свой досуг, на выходные хочется всей семьей прийти именно в многофункциональный комплекс, где будет не только кинотеатр, где будут места общественного питания, где будут торговые точки, где можно занять ребенка полностью на весь день. Сейчас новые требования, новые люди, поэтому стараемся идти им навстречу и что-то создать. Мы ведем проектирование совместно со строительством, чтобы полностью удовлетворить все потребности будущих жильцов, арендаторов этого комплекса.