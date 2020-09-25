Прямой эфир

В Чижовке на месте кинотеатра «Дружба» продолжается строительство многофункционального комплекса

25 сентября 2020 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Многофункциональный комплекс украсит микрорайон Чижовка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Чижовке на месте кинотеатра «Дружба» продолжается строительство многофункционального комплекса-1

Ранее на улице Ташкентской был кинотеатр «Дружба». Пустующему зданию нашли нового хозяина. На четырех этажах разместятся детский центр, тренажерные залы, кафе, бильярдная, административные помещения. Всего площадь будущего комплекса – около 15 тысяч квадратных метров.   

В Чижовке на месте кинотеатра «Дружба» продолжается строительство многофункционального комплекса-4

Михаил Шамак, генеральный директор строительного предприятия:
Человеку, чтобы украсить свой досуг, на выходные хочется всей семьей прийти именно в многофункциональный комплекс, где будет не только кинотеатр, где будут места общественного питания, где будут торговые точки, где можно занять ребенка полностью на весь день. Сейчас новые требования, новые люди, поэтому стараемся идти им навстречу и что-то создать. Мы ведем проектирование совместно со строительством, чтобы полностью удовлетворить все потребности будущих жильцов, арендаторов этого комплекса.   

В Чижовке на месте кинотеатра «Дружба» продолжается строительство многофункционального комплекса-7

Рядом с комплексом завершают строительство паркинга на 121 машиноместо. Открыть развлекательный центр планируют уже весной 2021 года.    

# Строительство # общество # Михаил Шамак # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Савиных: «Белорусская АЭС будет самой надёжной и безопасной станцией в мире»
25 сентября 2020 14:19

Андрей Савиных: «Белорусская АЭС будет самой надёжной и безопасной станцией в мире»

«Место будет однозначно пользоваться спросом». Скейт-парк в Солигорске готовится к открытию
25 сентября 2020 14:11

«Место будет однозначно пользоваться спросом». Скейт-парк в Солигорске готовится к открытию

В Червене 26 сентября пройдут областные «Дожинки». Что в программе праздника?
25 сентября 2020 13:55

В Червене 26 сентября пройдут областные «Дожинки». Что в программе праздника?