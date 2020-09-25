В Чижовке на месте кинотеатра «Дружба» продолжается строительство многофункционального комплекса

Новости Беларуси. Многофункциональный комплекс украсит микрорайон Чижовка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Многофункциональный комплекс украсит микрорайон Чижовка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ранее на улице Ташкентской был кинотеатр «Дружба». Пустующему зданию нашли нового хозяина. На четырех этажах разместятся детский центр, тренажерные залы, кафе, бильярдная, административные помещения. Всего площадь будущего комплекса – около 15 тысяч квадратных метров.
Михаил Шамак, генеральный директор строительного предприятия:
Человеку, чтобы украсить свой досуг, на выходные хочется всей семьей прийти именно в многофункциональный комплекс, где будет не только кинотеатр, где будут места общественного питания, где будут торговые точки, где можно занять ребенка полностью на весь день. Сейчас новые требования, новые люди, поэтому стараемся идти им навстречу и что-то создать. Мы ведем проектирование совместно со строительством, чтобы полностью удовлетворить все потребности будущих жильцов, арендаторов этого комплекса.
Рядом с комплексом завершают строительство паркинга на 121 машиноместо. Открыть развлекательный центр планируют уже весной 2021 года.