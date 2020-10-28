Новости экономики за 28.10.2020

Новости Беларуси. Как изменится бюджет прожиточного минимума? Как меняется структура белорусского экспорта в Китай и готова ли Москва закрыть бизнес из-за пандемии? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЮДЖЕТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ВЫРАСТЕТ С 1 НОЯБРЯ НА 0,8 % С ноября в Беларуси устанавливаются новые размеры бюджета прожиточного минимума и минимальные потребительские бюджеты. Такие изменения повлияют на некоторые виды пенсий, доплат и пособий: они увеличатся пропорционально росту бюджета прожиточного минимума (в среднем 0,8 %). В последний раз БПМ менялся 1 августа. Раз в пять лет правительство устанавливает прожиточный минимум из жизненно необходимых товаров и услуг. Расчет ведется по ценам последнего месяца квартала. Таким образом, повышение БПМ происходит раз в квартал – 1 февраля, в начале мая, 1 августа и 1 ноября. Для поставок сельхозпродукции в Китай сертифицированы 98 предприятий Беларуси

МОШЕННИКИ СОЗДАЮТ ПОДДЕЛЬНЫЕ САЙТЫ «БЕЛПОЧТЫ» ДЛЯ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕГ С ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ Новости Беларуси. Кибермошенники активизировались в секторе доставки товаров, приобретенных через интернет. Обманным путем похищают деньги и данные банковских карт пользователей с помощью фальшивого сайта «Белпочты». На популярных бесплатных интернет-площадках злоумышленники размещают объявления о продаже различных товаров. Покупателям предлагается воспользоваться сервисом национального оператора почтовой связи. Далее, после уточнения личных данных, якобы необходимых для оформления доставки, мошенники высылают ссылку на фишинговый сайт и предлагают оплатить товар картой. При этом внешние атрибуты сайта могут полностью копировать дизайн портала «Белпочта» и содержать доменное имя, схожее с оригинальным: belpost.cc, belpost.site, belpost.one, belpost-pay.fun Прежде, чем ввести данные своей банковской карты, нужно проверить подлинность сайта. У национального оператора почтовой связи зарегистрировано доменное имя belpost.by.