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Новости экономики за 28.10.2020

28 октября 2020 15:17
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Новости Беларуси. Как изменится бюджет прожиточного минимума? Как меняется структура белорусского экспорта в Китай и готова ли Москва закрыть бизнес из-за пандемии? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 28.10.2020-1

БЮДЖЕТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ВЫРАСТЕТ С 1 НОЯБРЯ НА 0,8 %

С ноября в Беларуси устанавливаются новые размеры бюджета прожиточного минимума и минимальные потребительские бюджеты.

Такие изменения повлияют на некоторые виды пенсий, доплат и пособий: они увеличатся пропорционально росту бюджета прожиточного минимума (в среднем 0,8 %). В последний раз БПМ менялся 1 августа.

Раз в пять лет правительство устанавливает прожиточный минимум из жизненно необходимых товаров и услуг. Расчет ведется по ценам последнего месяца квартала. Таким образом, повышение БПМ происходит раз в квартал – 1 февраля, в начале мая, 1 августа и 1 ноября.

Для поставок сельхозпродукции в Китай сертифицированы 98 предприятий Беларуси

Новости экономики за 28.10.2020-4

МОШЕННИКИ СОЗДАЮТ ПОДДЕЛЬНЫЕ САЙТЫ «БЕЛПОЧТЫ» ДЛЯ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕГ С ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

Новости Беларуси. Кибермошенники активизировались в секторе доставки товаров, приобретенных через интернет. Обманным путем похищают деньги и данные банковских карт пользователей с помощью фальшивого сайта «Белпочты». На популярных бесплатных интернет-площадках злоумышленники размещают объявления о продаже различных товаров. Покупателям предлагается воспользоваться сервисом национального оператора почтовой связи. Далее, после уточнения личных данных, якобы необходимых для оформления доставки, мошенники высылают ссылку на фишинговый сайт и предлагают оплатить товар картой.

При этом внешние атрибуты сайта могут полностью копировать дизайн портала «Белпочта» и содержать доменное имя, схожее с оригинальным:

belpost.cc, belpost.site, belpost.one, belpost-pay.fun

Прежде, чем ввести данные своей банковской карты, нужно проверить подлинность сайта. У национального оператора почтовой связи зарегистрировано доменное имя belpost.by.

Новости экономики за 28.10.2020-7

ТОТАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ БИЗНЕСА В МОСКВЕ НЕ ПРЕДВИДИТСЯ

Роспотребнадзор не планирует повсеместно останавливать работу бизнеса в Москве. Ожидаются только точечные проверки работы предприятий на фоне ситуации с пандемией. В конце марта в российской столице работу приостановили все магазины розничной торговли, за исключением аптечных и продуктовых, а также парикмахерские. Ресторанам и кафе разрешили работать только на вынос. Вновь открыться для посетителей эти объекты смогли только в июне.

Аналитическая служба сети FinExpertiza подсчитала, что бизнес в Москве получил убыток по итогам трех весенних месяцев в 85 миллиардов рублей.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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