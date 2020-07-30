Система предупредит, если в здании откроются окна или появятся посторонние. Как устроен смарт-дом семейного типа?
Новости Беларуси. В Бресте строят первый смарт-дом семейного типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Умный» коттедж будет оснащен системой видеонаблюдения для создания безопасных условий для юных жильцов.
Так, например, камера среагирует и предупредит родителей, если в доме будут открываться окна или появятся посторонние.
Коттедж площадью в 200 квадратных метров возводят по соседству с уже обжитым домом семейного типа. Он станет первым в регионе, где полностью откажутся от газа в пользу электричества. Это значительно сэкономит средства на бытовые расходы – отопление, подогрев воды, приготовление пищи.
Также в доме позаботились и о безбарьерной среде, чтобы обеспечить комфортное проживание детей с ограниченными возможностями. Здесь оборудуют специальные санузлы и дверные проемы без порогов.
Михаил Сыч, инженер технического надзора управления капитального строительства Бреста:
Предусмотрен электрический подъемник, который с первого этажа по лестничной площадке будет передвигаться в безопасном режиме.
Все строительные работы уже завершены. Осталась отделка и благоустройство участка. Здесь появится своя лужайка для детских игр.
Заселить коттедж планируют в начале сентября – места в нем хватит на 10 ребят. Сейчас для нового дома семейного типа выбирают родителей-воспитателей. Он станет в Бресте уже девятым.