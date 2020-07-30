Система предупредит, если в здании откроются окна или появятся посторонние. Как устроен смарт-дом семейного типа?

Новости Беларуси. В Бресте строят первый смарт-дом семейного типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Умный» коттедж будет оснащен системой видеонаблюдения для создания безопасных условий для юных жильцов.

Так, например, камера среагирует и предупредит родителей, если в доме будут открываться окна или появятся посторонние.