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Система предупредит, если в здании откроются окна или появятся посторонние. Как устроен смарт-дом семейного типа?

30 июля 2020 11:05
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Новости Беларуси. В Бресте строят первый смарт-дом семейного типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Умный» коттедж будет оснащен системой видеонаблюдения для создания безопасных условий для юных жильцов.  

Так, например, камера среагирует и предупредит родителей, если в доме будут открываться окна или появятся посторонние.  

Система предупредит, если в здании откроются окна или появятся посторонние. Как устроен смарт-дом семейного типа?-1

Коттедж площадью в 200 квадратных метров возводят по соседству с уже обжитым домом семейного типа. Он станет первым в регионе, где полностью откажутся от газа в пользу электричества. Это значительно сэкономит средства на бытовые расходы – отопление, подогрев воды, приготовление пищи.  

Система предупредит, если в здании откроются окна или появятся посторонние. Как устроен смарт-дом семейного типа?-4

Система предупредит, если в здании откроются окна или появятся посторонние. Как устроен смарт-дом семейного типа?-6

Также в доме позаботились и о безбарьерной среде, чтобы обеспечить комфортное проживание детей с ограниченными возможностями. Здесь оборудуют специальные санузлы и дверные проемы без порогов.  

Система предупредит, если в здании откроются окна или появятся посторонние. Как устроен смарт-дом семейного типа?-9

Михаил Сыч, инженер технического надзора управления капитального строительства Бреста:  
Предусмотрен электрический подъемник, который с первого этажа по лестничной площадке будет передвигаться в безопасном режиме.  

Система предупредит, если в здании откроются окна или появятся посторонние. Как устроен смарт-дом семейного типа?-12

Система предупредит, если в здании откроются окна или появятся посторонние. Как устроен смарт-дом семейного типа?-14

Все строительные работы уже завершены. Осталась отделка и благоустройство участка. Здесь появится своя лужайка для детских игр.  

Заселить коттедж планируют в начале сентября – места в нем хватит на 10 ребят. Сейчас для нового дома семейного типа выбирают родителей-воспитателей. Он станет в Бресте уже девятым.  

# Строительство # общество # Михаил Сыч # Фотофакт

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