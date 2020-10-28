Владимир Андрейченко: «Нам удалось обеспечить рост ВВП по отношению к январю»

Новости Беларуси. Подготовка к Всебелорусскому народному собранию, попытки срыва национального диалога и возможности для консолидации общества. Важные внутриполитические темы 28 октября обсуждают депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня каждый белорус – участник глобального общенационального диалога. Никто, кроме нас самих, не сможет навести порядок на белорусской земле и сохранить мир. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко.

Вместе с тем в стране не прекращаются провокации, нарастают призывы к экономической блокаде, радикализуются уличные протесты. По его словам, органы власти, государственные служащие и обычные люди, для которых небезразлична судьба Беларуси, подвергаются жесткому психологическому давлению.

Председатель Палаты представителей призвал трезво оценивать происходящее и подключаться к мирному разговору о будущем страны.