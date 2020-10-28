Владимир Андрейченко: «Нам удалось обеспечить рост ВВП по отношению к январю»
Новости Беларуси. Подготовка к Всебелорусскому народному собранию, попытки срыва национального диалога и возможности для консолидации общества. Важные внутриполитические темы 28 октября обсуждают депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередное заседание Палаты представителей Национального собрания Беларуси проходит в Овальном зале Дома правительства.
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Сегодня каждый белорус – участник глобального общенационального диалога. Никто, кроме нас самих, не сможет навести порядок на белорусской земле и сохранить мир. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко.
Вместе с тем в стране не прекращаются провокации, нарастают призывы к экономической блокаде, радикализуются уличные протесты. По его словам, органы власти, государственные служащие и обычные люди, для которых небезразлична судьба Беларуси, подвергаются жесткому психологическому давлению.
Председатель Палаты представителей призвал трезво оценивать происходящее и подключаться к мирному разговору о будущем страны.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это подтверждается и стабильной работой отечественных предприятий и основными итогами социально-экономического развития Республики Беларусь за 9 месяцев. Несмотря на трудности, обусловленные мировым кризисом и последствиями пандемии, нам удалось обеспечить рост валового внутреннего продукта по отношению к январю.
Более того, сегодня наблюдается постепенное оживление хозяйственной деятельности, сохраняется рост в сельском хозяйстве и строительстве. Позитивную динамику демонстрирует промышленное производство. Имеется положительное сальдо во внешней торговле.
Также 28 октября ратифицировано соглашение с Россией о взаимном признании виз.