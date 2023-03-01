Новости экономики за 01.03.2023

Снижение кредитной нагрузки ощутят частные и государственные компании, у которых в договорах с банками ставка за пользование ресурсами привязана к уровню ставки рефинансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие изменения ждут бизнес и белорусов? Подробности в деловом обзоре дня от Натальи Надольской. С 1 МАРТА СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ СНИЖЕНА ДО 11 % ГОДОВЫХ Нацбанк снизил ставку рефинансирования. Это уже второе снижение с начала года. С 1 марта показатель сократился на 50 базисных пунктов до 11 % годовых. Решение принято с учетом устойчивого замедления инфляции в Беларуси. Ожидается, что индекс потребительских цен продолжит снижаться и дальше.

Правительство намерено не допустить превышения этого показателя в диапазоне 7-8 %. Кроме того, в январе сохранился приток рублевых средств населения в банки. От этого показателя зависят все остальные ставки в экономике. Например, те, по которым банки привлекают депозиты и выдают кредиты. Чем меньше ставка рефинансирования, тем ниже уровень инфляции в стране, тем более доступны деньги для населения и бизнеса. Ставка рефинансирования – один из самых действенных инструментов управления состоянием экономики страны. С ее помощью регулируются главные экономические процессы, корректируется девальвация и сохраняется стабильность экономики. В НАЧАЛЕ МАРТА ОБНОВИТСЯ БАЗА ДАННЫХ О ГРАЖДАНАХ, НЕ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ В начале марта обновится база данных о гражданах, не занятых в экономике без уважительных причин. Им будет предъявлена оплата коммунальных услуг по полной стоимости.

Исключение – студенты дневной формы обучения; женщины, воспитывающие ребенка до 7 лет, а также троих и более несовершеннолетних; горожане, сдающие недвижимость внаем при условии уплаты налога, индивидуальные предприниматели, а также зарегистрированные в качестве безработных либо проходящие обучение по направлению. При администрациях районов созданы постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения. Именно они и формируют списки горожан, оплачивающих коммунальные услуги по 100%-ному тарифу. БЕЛАЗ МОДЕРНИЗИРУЕТ ГЛАВНЫЙ КОНВЕЙЕР БелАЗ модернизирует главный конвейер. Это позволит собирать востребованные рынком машины большой грузоподъемности.

Пока же со сборочной линии, которая, к слову, создавалась еще в 60-х годах прошлого века, сходят машины малой грузоподъемности – от 30 до 55 тонн. После поэтапной перестройки в цехе главного конвейера серийно будут собираться уже 90-тонники. Общая стоимость инвестпроекта составит порядка полумиллиарда рублей. Завершить все работы планируют в сентябре. МИНИСТЕРСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ НАПОМИНАЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ До конца марта необходимо предоставить в налоговую декларацию по подоходному налогу, если в 2022 году были получены подарки на сумму более 8 тысяч рублей, если были любые доходы из-за границы, если продали больше одного легкового автомобиля за год или больше одной квартиры за последние пять лет.

Уплатить подоходный налог, исчисленный на основании представленной налоговой декларации, необходимо не позднее 1 июня 2023 года. «БЕЛАВИА» РАСШИРЯЕТ КАРТУ ПОЛЕТОВ