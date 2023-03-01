«Сам бог велел торговать своим». Вопросы насыщения внутреннего рынка рассмотрели в Столине

Новости Беларуси. Государство готово работать с фермерами и закупать у них продукцию для потребностей внутреннего рынка. Об этом заявил заместитель премьер-министра Леонид Заяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 1 марта, в Столине прошло совещание, посвященное этому вопросу. Акценты – на овощи и фрукты.

Фермеры, представители Минсельхозпрода, МАРТа и правительства. Место для обстоятельного разговора выбрано неслучайно. Сегодня Столинский район – это своего рода «большой белорусский огород», где выращивают 240 тысяч тонн плодоовощной продукции. В районе 66 фермерских хозяйств и более 18 тысяч личных подсобных хозяйств, которые уже этой весной способны заместить на отечественном рынке импортный ранний урожай овощей по более выгодной цене.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси: В этом регионе необходимо строить хранилища. Люди говорят, что мы могли бы сохранить сегодня гораздо больше продукции. И по качеству она была бы не хуже той, которую мы поставляем по импорту. Поэтому мы будем предлагать вносить предложения о том, чтобы рассмотреть каждое фермерское хозяйство, которое способно построить и в котором есть объемы для хранения. С той целью, чтобы дать возможность производимую продукцию положить в надежные условия для хранения с последующей ее реализацией и на внутреннем рынке, и за пределами нашего государства.

Вопрос работы фермерских хозяйств с торговыми сетями и открытый доступ продукции на внутренний рынок – ключевой. Сегодня белорусские фермеры готовы вырастить качественный урожай, а белорусы готовы приобретать свое. Главное – создать условия, чтобы производитель и покупатель встретились без посредников и проволочек. В 2023 году уже увеличили объемы стабилизационных фондов и это дало положительные результаты.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Есть предложения по фиксированию цены на будущий сезон, есть предложения по системе приемки товаров (другим образом перестроить). Мы переговорим с крупными ритейлерами, как это сделать и как пойти навстречу. Потому в этой геополитической ситуации особенно мы должны надеяться в первую очередь на себя на себя, на своих производителей. Импорт должен быть, он сегодня будет в некоторых категориях товаров, но он будет больше стабилизировать обстановку там, где у нас не хватает. А здесь доверие к качеству нашей производимой продукции у наших потребителей очень высокое. Поэтому, как говорится, сам бог велел торговать своим.

Также в Беларуси рассмотрят возможность открытия на определенных льготных условиях кредитных линий под строительство стеклянных теплиц. Это позволит заместить поставку овощей на отечественный рынок в межсезонье.