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«Сам бог велел торговать своим». Вопросы насыщения внутреннего рынка рассмотрели в Столине

01 марта 2023 16:53
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Новости Беларуси. Государство готово работать с фермерами и закупать у них продукцию для потребностей внутреннего рынка. Об этом заявил заместитель премьер-министра Леонид Заяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 1 марта, в Столине прошло совещание, посвященное этому вопросу. Акценты – на овощи и фрукты.

«Сам бог велел торговать своим». Вопросы насыщения внутреннего рынка рассмотрели в Столине-1

Фермеры, представители Минсельхозпрода, МАРТа и правительства. Место для обстоятельного разговора выбрано неслучайно. Сегодня Столинский район – это своего рода «большой белорусский огород», где выращивают 240 тысяч тонн плодоовощной продукции. В районе 66 фермерских хозяйств и более 18 тысяч личных подсобных хозяйств, которые уже этой весной способны заместить на отечественном рынке импортный ранний урожай овощей по более выгодной цене.

«Сам бог велел торговать своим». Вопросы насыщения внутреннего рынка рассмотрели в Столине-4

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
В этом регионе необходимо строить хранилища. Люди говорят, что мы могли бы сохранить сегодня гораздо больше продукции. И по качеству она была бы не хуже той, которую мы поставляем по импорту. Поэтому мы будем предлагать вносить предложения о том, чтобы рассмотреть каждое фермерское хозяйство, которое способно построить и в котором есть объемы для хранения. С той целью, чтобы дать возможность производимую продукцию положить в надежные условия для хранения с последующей ее реализацией и на внутреннем рынке, и за пределами нашего государства.

«Сам бог велел торговать своим». Вопросы насыщения внутреннего рынка рассмотрели в Столине-7

Вопрос работы фермерских хозяйств с торговыми сетями и открытый доступ продукции на внутренний рынок – ключевой. Сегодня белорусские фермеры готовы вырастить качественный урожай, а белорусы готовы приобретать свое. Главное – создать условия, чтобы производитель и покупатель встретились без посредников и проволочек. В 2023 году уже увеличили объемы стабилизационных фондов и это дало положительные результаты.

«Сам бог велел торговать своим». Вопросы насыщения внутреннего рынка рассмотрели в Столине-10

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Есть предложения по фиксированию цены на будущий сезон, есть предложения по системе приемки товаров (другим образом перестроить). Мы переговорим с крупными ритейлерами, как это сделать и как пойти навстречу. Потому в этой геополитической ситуации особенно мы должны надеяться в первую очередь на себя на себя, на своих производителей. Импорт должен быть, он сегодня будет в некоторых категориях товаров, но он будет больше стабилизировать обстановку там, где у нас не хватает. А здесь доверие к качеству нашей производимой продукции у наших потребителей очень высокое. Поэтому, как говорится, сам бог велел торговать своим.

Также в Беларуси рассмотрят возможность открытия на определенных льготных условиях кредитных линий под строительство стеклянных теплиц. Это позволит заместить поставку овощей на отечественный рынок в межсезонье.

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# Торговля в Беларуси # Экономика # Леонид Заяц # Алексей Богданов # Фотофакт

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