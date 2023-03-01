Лукашенко – Си Цзиньпину: «Сегодняшняя встреча проходит в очень непростое время, требующее новых нестандартных подходов»

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин приняли заявление об основных принципах развития образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта церемония подписания 1 марта стала итогом переговоров двух лидеров в узком и широком форматах. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин общались гораздо дольше запланированного времени, что, собственно, подтверждает заинтересованность сторон в активном развитии белорусско-китайских отношений.

В присутствии глав государств также был подписан большой пакет документов о сотрудничестве в разных сферах: торговой, сельскохозяйственной, строительной, научно-технической, спортивной. Как на государственном, так и межрегиональном уровнях. В развитии плодотворных белорусско-китайских отношений немаловажную роль играет личная дружба между Александром Лукашенко и Си Цзиньпином. Вот уже на протяжении многих лет странам удается находить общий язык по многим вопросам. В том числе и глобальным. Си Цзиньпин: Китай настроен на продолжение совместных усилий с Беларусью по укреплению политического сотрудничества – подробности.