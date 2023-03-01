Лукашенко – Си Цзиньпину: «Сегодняшняя встреча проходит в очень непростое время, требующее новых нестандартных подходов»

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин приняли заявление об основных принципах развития образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин приняли заявление об основных принципах развития образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта церемония подписания 1 марта стала итогом переговоров двух лидеров в узком и широком форматах. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин общались гораздо дольше запланированного времени, что, собственно, подтверждает заинтересованность сторон в активном развитии белорусско-китайских отношений.
В присутствии глав государств также был подписан большой пакет документов о сотрудничестве в разных сферах: торговой, сельскохозяйственной, строительной, научно-технической, спортивной. Как на государственном, так и межрегиональном уровнях. В развитии плодотворных белорусско-китайских отношений немаловажную роль играет личная дружба между Александром Лукашенко и Си Цзиньпином. Вот уже на протяжении многих лет странам удается находить общий язык по многим вопросам. В том числе и глобальным.
Си Цзиньпин: Китай настроен на продолжение совместных усилий с Беларусью по укреплению политического сотрудничества – подробности.
Китай, как, впрочем, и Беларусь, на масштабные трансформации, которые оказывают значительное влияние на современное мироустройство, смотрят в одном ключе, осуждая любые войны. Решение разного рода конфликтов страны видят исключительно посредством мирных переговоров. О чем белорусский лидер говорил уже не единожды.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодняшняя встреча проходит в очень непростое время, требующее новых нестандартных подходов, ответственных политических решений. Они должны быть направлены прежде всего на недопущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей. Вы об этом четко, однозначно, пунктуально недавно заявили, обращаясь к мировому сообществу. Именно поэтому Беларусь активно выступает с предложениями о мире, всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности. С белорусским видением также полностью совпадает ваша инициатива по тематике развития. Мы сразу же присоединились к механизмам по ее продвижению и готовы к совместной подготовке и реализации проектов в Беларуси.
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