Лукашенко и Си Цзиньпин приняли заявление об основных принципах развития образцовых отношений Беларуси и Китая в новую эпоху

Главные политические новости сегодня, 1 марта, приходят из Пекина. Продолжается государственный визит Александра Лукашенко в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его эксперты уже назвали историческим. Вниманием поездку белорусского лидера не обошли и многие западные СМИ.