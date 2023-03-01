Лукашенко и Си Цзиньпин приняли заявление об основных принципах развития образцовых отношений Беларуси и Китая в новую эпоху

Главные политические новости сегодня, 1 марта, приходят из Пекина. Продолжается государственный визит Александра Лукашенко в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его эксперты уже назвали историческим. Вниманием поездку белорусского лидера не обошли и многие западные СМИ.
Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров приняли совместное заявление об основных принципах развития образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и Китая в новую эпоху. Название сложное, но очень важный документ.