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Лукашенко и Си Цзиньпин приняли заявление об основных принципах развития образцовых отношений Беларуси и Китая в новую эпоху

01 марта 2023 17:45
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Главные политические новости сегодня, 1 марта, приходят из Пекина. Продолжается государственный визит Александра Лукашенко в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его эксперты уже назвали историческим. Вниманием поездку белорусского лидера не обошли и многие западные СМИ.

Лукашенко и Си Цзиньпин приняли заявление об основных принципах развития образцовых отношений Беларуси и Китая в новую эпоху-1

Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров приняли совместное заявление об основных принципах развития образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и Китая в новую эпоху. Название сложное, но очень важный документ.

Лукашенко и Си Цзиньпин приняли заявление об основных принципах развития образцовых отношений Беларуси и Китая в новую эпоху-4

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# Беларусь-Китай # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Евгений Пустовой # Фотофакт

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