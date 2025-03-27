Егоров назвал главные задачи, которые стоят перед Нацбанком
Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Сразу 26 назначенцев заняли новые должности. Изменения в Администрации Президента, Нацбанке, внешнеполитическом ведомстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые руководители и в органах местной вертикали. Для каждого из них это не только волнительный момент карьерного взлета, но и колоссальная ответственность перед страной, перед людьми.
Напутствуя новых руководителей, глава государства напомнил о стоящих перед ними задачах в эту пятилетку качества, ключевые цели которой – дальнейшее повышение уровня жизни людей, конкурентоспособности белорусской экономики, совершенствование общественных отношений.
Лукашенко рассказал, чего ждет от руководства Нацбанка.
То, что Нацбанк будет работать иначе, стало понятно, когда руководить им Президент направил уже бывшего главу правительства. Роман Головченко получил конкретные задачи. В его профессионализме Президент не сомневается, но понимая всю специфику, Александр Лукашенко, считает необходимым лично спустя время провести встречу в Нацбанке во избежание реакций сильно впечатлительных и инсинуаций, которые уже то и дело появляются.
«Мы самоубийством заниматься не собираемся» – Лукашенко о включении денежного станка.
Александр Егоров новую должность воспринимает внешне позитивно. Первостепенно видит необходимость в том, чтобы навести порядок в банковской системе, чтобы вся она работала в интересах Беларуси и в конечном счете граждан страны.
Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:
Банковская система в целом, два ее уровня (верхний уровень – это центральный Национальный банк, второй уровень – коммерческие банки) должны работать как единый организм с едиными целями. Цели понятны – это прежде всего качественный экономический рост. Соответственно, банковская система должна быть нацелена на две основные задачи. Первая – это инвестиционное кредитование, кредитование проектов, которые дадут высокую добавленную стоимость и позволят стране перейти на более высокий качественный уровень. И вторая задача – поддержка оборота товаров, поддержка экспорта. Скажем так, оборотного кредитования, которое будет позволять всей существующей экономике расширять свое производство. И, соответственно, способствовать нашему экономическому росту. И третье направление – это потребительское кредитование. Оно, безусловно, должно идти на покупку белорусских товаров, на стимулирование внутреннего спроса, который производится внутри страны, а не на импортные товары.
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