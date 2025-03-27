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Егоров назвал главные задачи, которые стоят перед Нацбанком

27 марта 2025 17:45
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Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Сразу 26 назначенцев заняли новые должности. Изменения в Администрации Президента, Нацбанке, внешнеполитическом ведомстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые руководители и в органах местной вертикали. Для каждого из них это не только волнительный момент карьерного взлета, но и колоссальная ответственность перед страной, перед людьми.

Напутствуя новых руководителей, глава государства напомнил о стоящих перед ними задачах в эту пятилетку качества, ключевые цели которой – дальнейшее повышение уровня жизни людей, конкурентоспособности белорусской экономики, совершенствование общественных отношений.

Лукашенко рассказал, чего ждет от руководства Нацбанка.

Егоров назвал главные задачи, которые стоят перед Нацбанком-2

То, что Нацбанк будет работать иначе, стало понятно, когда руководить им Президент направил уже бывшего главу правительства. Роман Головченко получил конкретные задачи. В его профессионализме Президент не сомневается, но понимая всю специфику, Александр Лукашенко, считает необходимым лично спустя время провести встречу в Нацбанке во избежание реакций сильно впечатлительных и инсинуаций, которые уже то и дело появляются.

«Мы самоубийством заниматься не собираемся» – Лукашенко о включении денежного станка.

Александр Егоров новую должность воспринимает внешне позитивно. Первостепенно видит необходимость в том, чтобы навести порядок в банковской системе, чтобы вся она работала в интересах Беларуси и в конечном счете граждан страны.

Егоров назвал главные задачи, которые стоят перед Нацбанком-4

Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:
Банковская система в целом, два ее уровня (верхний уровень – это центральный Национальный банк, второй уровень – коммерческие банки) должны работать как единый организм с едиными целями. Цели понятны – это прежде всего качественный экономический рост. Соответственно, банковская система должна быть нацелена на две основные задачи. Первая – это инвестиционное кредитование, кредитование проектов, которые дадут высокую добавленную стоимость и позволят стране перейти на более высокий качественный уровень. И вторая задача – поддержка оборота товаров, поддержка экспорта. Скажем так, оборотного кредитования, которое будет позволять всей существующей экономике расширять свое производство. И, соответственно, способствовать нашему экономическому росту. И третье направление – это потребительское кредитование. Оно, безусловно, должно идти на покупку белорусских товаров, на стимулирование внутреннего спроса, который производится внутри страны, а не на импортные товары.

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# Александр Лукашенко # Нацбанк РБ # Алена Сырова # Александр Егоров # Отставки и назначения в Беларуси

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