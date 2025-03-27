Егоров назвал главные задачи, которые стоят перед Нацбанком

Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Сразу 26 назначенцев заняли новые должности. Изменения в Администрации Президента, Нацбанке, внешнеполитическом ведомстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые руководители и в органах местной вертикали. Для каждого из них это не только волнительный момент карьерного взлета, но и колоссальная ответственность перед страной, перед людьми. Напутствуя новых руководителей, глава государства напомнил о стоящих перед ними задачах в эту пятилетку качества, ключевые цели которой – дальнейшее повышение уровня жизни людей, конкурентоспособности белорусской экономики, совершенствование общественных отношений. Лукашенко рассказал, чего ждет от руководства Нацбанка.

То, что Нацбанк будет работать иначе, стало понятно, когда руководить им Президент направил уже бывшего главу правительства. Роман Головченко получил конкретные задачи. В его профессионализме Президент не сомневается, но понимая всю специфику, Александр Лукашенко, считает необходимым лично спустя время провести встречу в Нацбанке во избежание реакций сильно впечатлительных и инсинуаций, которые уже то и дело появляются. «Мы самоубийством заниматься не собираемся» – Лукашенко о включении денежного станка. Александр Егоров новую должность воспринимает внешне позитивно. Первостепенно видит необходимость в том, чтобы навести порядок в банковской системе, чтобы вся она работала в интересах Беларуси и в конечном счете граждан страны.