Валовой региональный продукт Минска достиг отметки в 12,3 млрд рублей

По итогам 2 месяцев Минск выполнил целевые показатели социально-экономического развития. Валовой региональный продукт достиг отметки в 12,3 млрд рублей. И увеличился почти на 6,5 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это лучший результат в стране. Инвестиции в основной капитал составили свыше 117 %. Активно растет экспорт. В том числе в Россию и Китай. Туда Минск поставляет технику, оборудование, продукты питания и одежду. Темп роста совокупных поступлений в бюджет оценивается на уровне 108,2 %, а снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции составляет около 0,3 %.

Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

По экспорту на дальнюю дугу, в принципе, мы прирастаем сейчас, но основным контрагентом все равно остается у нас Российская Федерация, подтягивается Китайская Народная Республика. Темп приличный, где-то плюс 20 %. Я думаю, что мы продолжим наращивать взаимодействие с Казахстаном, Узбекистаном. Также смотрим и на африканские страны, скажем так, взаимодействие. Мы открыты полностью для всего мира, готовы взаимодействовать, развивать экономику и двигаться дальше.

Один из целевых показателей – номинальная начисленная среднемесячная заработная плата. За январь она по городу увеличилась более чем на 18,5 % по сравнению с январем 2024-го.