Темп роста ВРП Брестской области может превысить 104% в 2025-м

Максимальный показатель за пятилетку: темп роста валового регионального продукта Брестской области в 2025 году может превысить 104 %. В регионе обсудили социально-экономическое развитие, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестская область уверенно идет по пути укрепления производственного потенциала и повышения качества жизни людей. С начала года отмечен прирост по всем основным видам деятельности. Традиционно регион славится своим аграрным сектором. Здесь производится около 30 % всей сельскохозяйственной пищевой продукции в стране. Высок и вклад в экономику Беларуси промышленности, развивается фармацевтика, налажено производство транспортных средств и электрооборудования.

Иван Красовский, заместитель председателя комитета экономики – начальник управления внешнеэкономических связей и инвестиционной деятельности Брестского областного исполнительного комитета:

В прошлом году область очень хорошо сработала в целом по росту ВРП, хорошо сработали по экспорту. Результаты весьма высокие и задания на 2025 год тоже заставляют двигаться с самого начала. Работа в 2025 году завершит не только конкретный временной период, календарный год, но и покажет итоги работы сектора экономики Брестской области в целом за последнюю пятилетку.