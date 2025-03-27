Прямой эфир

Темп роста ВРП Брестской области может превысить 104% в 2025-м

27 марта 2025 06:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Максимальный показатель за пятилетку: темп роста валового регионального продукта Брестской области в 2025 году может превысить 104 %. В регионе обсудили социально-экономическое развитие, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темп роста ВРП Брестской области может превысить 104% в 2025-м-2

Брестская область уверенно идет по пути укрепления производственного потенциала и повышения качества жизни людей. С начала года отмечен прирост по всем основным видам деятельности. Традиционно регион славится своим аграрным сектором. Здесь производится около 30 % всей сельскохозяйственной пищевой продукции в стране. Высок и вклад в экономику Беларуси промышленности, развивается фармацевтика, налажено производство транспортных средств и электрооборудования.

Темп роста ВРП Брестской области может превысить 104% в 2025-м-4

Иван Красовский, заместитель председателя комитета экономики – начальник управления внешнеэкономических связей и инвестиционной деятельности Брестского областного исполнительного комитета:
В прошлом году область очень хорошо сработала в целом по росту ВРП, хорошо сработали по экспорту. Результаты весьма высокие и задания на 2025 год тоже заставляют двигаться с самого начала. Работа в 2025 году завершит не только конкретный временной период, календарный год, но и покажет итоги работы сектора экономики Брестской области в целом за последнюю пятилетку.

Особое внимание в Брестской области уделяется импортозамещению. Реализуются несколько инновационных проектов. В скором времени в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий в Ганцевичах будут производить лекарственные средства из плазмы крови. На полную мощность производство выйдет в нынешнем году. Это позволит улучшить качество медицинских услуг и снизить зависимость от импортных препаратов.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
Валовой региональный продукт Минска достиг отметки в 12,3 млрд рублей
25 марта 2025 18:53

Валовой региональный продукт Минска достиг отметки в 12,3 млрд рублей

ВВП Беларуси увеличился за январь-февраль 2025 года на 3,1%
24 марта 2025 08:36

ВВП Беларуси увеличился за январь-февраль 2025 года на 3,1%

Головченко обозначил ключевые приоритеты для банковской системы Беларуси
21 марта 2025 16:51

Головченко обозначил ключевые приоритеты для банковской системы Беларуси