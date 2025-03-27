Прямой эфир

«Мы самоубийством заниматься не собираемся» – Лукашенко о включении денежного станка

27 марта 2025 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Перестановки в Администрации Президента, Нацбанке, внешнеполитическом ведомстве. Новые руководители и в органах местной власти. Президент принял ряд кадровых решений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Дмитрий Матусевич назначен заместителем главы Администрации Президента. Занимавший эту должность Александр Егоров теперь первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси. Напутствуя назначенцев на работу, Александр Лукашенко анонсировал встречу с руководством регулятора.

«Мы самоубийством заниматься не собираемся» – Лукашенко о включении денежного станка-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Некоторые начали вякать: пришел тут Головченко с Егоровым, сейчас станок включат. Да у них нет станка. Станок у меня стоит за кабинетом, он уже заржавел. Мы не та страна, чтобы сегодня включить станок и начать печатать деньги. Это завтра моментом выльется в инфляцию. Поэтому тысячу раз надо по сторонам посмотреть. И никто никакие станки включать не собирается, потому что у нас и ситуация не та, чтобы включить. Более-менее ситуация нормальная в стране. Мы научились как-то баланс держать. Ясно, хотят взбудоражить население: вот завтра пойдет инфляция, мы тут начнем обесценивать нашу национальную валюту и так далее. Мы самоубийством заниматься не собираемся.

Лукашенко – назначенцам: надо шевелиться, мы открыли двери не только в Россию и Китай.

# Национальный банк Республики Беларусь # Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Деньги

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко рассказал, чего ждёт от руководства Нацбанка
27 марта 2025 13:33

Лукашенко рассказал, чего ждёт от руководства Нацбанка

Эту песню исполняли вопреки запретам! История произведения, родившегося на поле боя
27 марта 2025 12:59

Эту песню исполняли вопреки запретам! История произведения, родившегося на поле боя

Гипоаллергенных животных не существует! Врач о том, как отличить аллергию от простуды
27 марта 2025 12:44

Гипоаллергенных животных не существует! Врач о том, как отличить аллергию от простуды