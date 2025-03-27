«Мы самоубийством заниматься не собираемся» – Лукашенко о включении денежного станка

Перестановки в Администрации Президента, Нацбанке, внешнеполитическом ведомстве. Новые руководители и в органах местной власти. Президент принял ряд кадровых решений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, Дмитрий Матусевич назначен заместителем главы Администрации Президента. Занимавший эту должность Александр Егоров теперь первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси. Напутствуя назначенцев на работу, Александр Лукашенко анонсировал встречу с руководством регулятора.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Некоторые начали вякать: пришел тут Головченко с Егоровым, сейчас станок включат. Да у них нет станка. Станок у меня стоит за кабинетом, он уже заржавел. Мы не та страна, чтобы сегодня включить станок и начать печатать деньги. Это завтра моментом выльется в инфляцию. Поэтому тысячу раз надо по сторонам посмотреть. И никто никакие станки включать не собирается, потому что у нас и ситуация не та, чтобы включить. Более-менее ситуация нормальная в стране. Мы научились как-то баланс держать. Ясно, хотят взбудоражить население: вот завтра пойдет инфляция, мы тут начнем обесценивать нашу национальную валюту и так далее. Мы самоубийством заниматься не собираемся.
Лукашенко – назначенцам: надо шевелиться, мы открыли двери не только в Россию и Китай.