«Мы самоубийством заниматься не собираемся» – Лукашенко о включении денежного станка

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Некоторые начали вякать: пришел тут Головченко с Егоровым, сейчас станок включат. Да у них нет станка. Станок у меня стоит за кабинетом, он уже заржавел. Мы не та страна, чтобы сегодня включить станок и начать печатать деньги. Это завтра моментом выльется в инфляцию. Поэтому тысячу раз надо по сторонам посмотреть. И никто никакие станки включать не собирается, потому что у нас и ситуация не та, чтобы включить. Более-менее ситуация нормальная в стране. Мы научились как-то баланс держать. Ясно, хотят взбудоражить население: вот завтра пойдет инфляция, мы тут начнем обесценивать нашу национальную валюту и так далее. Мы самоубийством заниматься не собираемся.

Лукашенко – назначенцам: надо шевелиться, мы открыли двери не только в Россию и Китай.