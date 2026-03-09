«В 2026 году Союз женщин будет отмечать 35-летний юбилей» – о БСЖ поговорили с экспертом

2026 год в нашей стране объявлен Годом белоруской женщины. О роли женщины в современном обществе, о тех, кто управляет предприятиями и школьными классами, о тех, кто лечит и учит, кто сохраняет традиции и создает новые. О том, что на самом деле стоит за словами «женское счастье», поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Лариса Покусаева, председатель Первомайской районной организации г. Минска ОО «БСЖ», заместитель генерального директора УП «Мингаз»:

Не было бы Союза женщин, если бы женщины не были так активны. В 2026 году Союз женщин будет отмечать 35-летний юбилей. За время существования Белорусского союза женщин реализовано очень много инициатив, которые нашли воплощение сегодня.

Мало кто знает, что именно по инициативе женщин был учрежден такой праздник, как День матери. Очень много проектов реализуется Белорусским союзом женщин – это «Быть мамой круто!», «Быть папой круто!», «Наркосбыт. Остановиться вовремя».

Женщины активны не только в социальной сфере. Они активно участвуют в политической жизни. Они активно участвовали в референдуме по внесению изменений в Конституцию. Статья 32 нашей Конституции тоже была дополнена по инициативе женщин, где было написано, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. То есть женщины всегда выступают за наши традиционные ценности.