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Лукашенко о новых руководителях в Администрации Президента и Нацбанке: загрузить на всю катушку!

27 марта 2025 17:32
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Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Сразу 26 назначенцев заняли новые должности. Изменения в Администрации Президента, Нацбанке, внешнеполитическом ведомстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые руководители и в органах местной вертикали. Для каждого из них это не только волнительный момент карьерного взлета, но и колоссальная ответственность перед страной, перед людьми.

Напутствуя новых руководителей, глава государства напомнил о стоящих перед ними задачах в эту пятилетку качества, ключевые цели которой – дальнейшее повышение уровня жизни людей, конкурентоспособности белорусской экономики, совершенствование общественных отношений.

Лукашенко о новых руководителях в Администрации Президента и Нацбанке: загрузить на всю катушку!-2

Любой политический диалог в конечном счете строится с оглядкой на экономические интересы. То, что в нашей стране ставка в ближайшую пятилетку на специалистов- экономистов, Президент в последнее время раз пять повторял. Отмечая, что как единый кулак должны в этом направлении работать и правительство, и АП, и Нацбанк. Двух последних учреждений 27 марта коснулись громкие изменения. Бывший глава Госкомимущества Матусевич стал заместителем главы Администрации Президента, а занимавший эту должность до сегодня Александр Егоров перешел в Национальный банк.

Лукашенко о новых руководителях в Администрации Президента и Нацбанке: загрузить на всю катушку!-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь работа не тяжелее, чем нынешняя твоя. Но горячая сковородка, как я говорю. Все непросто. И потом, друзьями ты, допустим, с Александром Андреевичем [Егоровым – прим. ред.] не будешь. Тебе ж надо будет заключения, ну, пусть через главу Администрации – он тоже экономист, к счастью – на стол Президенту документы готовит. И за это ответственность нести. Я думаю, ты это должен понимать. Поэтому, я еще раз говорю, не тяжелее работа, но власти больше и ответственность больше. И неизвестно, за кого и когда получить можешь, по-мужски говоря. Ну, это он тебе рассказать может. Александр Андреевич, что касается вас, меня единственное настораживает, чтобы голова не закружилась от такой карьеры. Он говорит, что не закружится.

Лукашенко о новых руководителях в Администрации Президента и Нацбанке: загрузить на всю катушку!-6

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Поправим, если что.

Александр Лукашенко:
Я только что обсуждал, о тебе говорили – загрузить надо на всю катушку. И даже несвойственными вопросами для Национального банка, но как человек, прошедший, пусть быстро, но приличные уровни. 

Дмитрий Крутой:
На нем много персональных проектов, которые он должен довести до конца, невзирая на должности.

Александр Лукашенко:
Совершенно верно. Цепляясь за эти проекты, даже если доведет, еще подкинуть ему пару проектов. Мы не забыли и не забудем, что ты работал в других органах. Из тебя можно выдавить еще что-то большее. 

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# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Александр Егоров # Дмитрий Крутой # Дмитрий Матусевич

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