Лукашенко о новых руководителях в Администрации Президента и Нацбанке: загрузить на всю катушку!
Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Сразу 26 назначенцев заняли новые должности. Изменения в Администрации Президента, Нацбанке, внешнеполитическом ведомстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые руководители и в органах местной вертикали. Для каждого из них это не только волнительный момент карьерного взлета, но и колоссальная ответственность перед страной, перед людьми.
Напутствуя новых руководителей, глава государства напомнил о стоящих перед ними задачах в эту пятилетку качества, ключевые цели которой – дальнейшее повышение уровня жизни людей, конкурентоспособности белорусской экономики, совершенствование общественных отношений.
Любой политический диалог в конечном счете строится с оглядкой на экономические интересы. То, что в нашей стране ставка в ближайшую пятилетку на специалистов- экономистов, Президент в последнее время раз пять повторял. Отмечая, что как единый кулак должны в этом направлении работать и правительство, и АП, и Нацбанк. Двух последних учреждений 27 марта коснулись громкие изменения. Бывший глава Госкомимущества Матусевич стал заместителем главы Администрации Президента, а занимавший эту должность до сегодня Александр Егоров перешел в Национальный банк.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь работа не тяжелее, чем нынешняя твоя. Но горячая сковородка, как я говорю. Все непросто. И потом, друзьями ты, допустим, с Александром Андреевичем [Егоровым – прим. ред.] не будешь. Тебе ж надо будет заключения, ну, пусть через главу Администрации – он тоже экономист, к счастью – на стол Президенту документы готовит. И за это ответственность нести. Я думаю, ты это должен понимать. Поэтому, я еще раз говорю, не тяжелее работа, но власти больше и ответственность больше. И неизвестно, за кого и когда получить можешь, по-мужски говоря. Ну, это он тебе рассказать может. Александр Андреевич, что касается вас, меня единственное настораживает, чтобы голова не закружилась от такой карьеры. Он говорит, что не закружится.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Поправим, если что.
Александр Лукашенко:
Я только что обсуждал, о тебе говорили – загрузить надо на всю катушку. И даже несвойственными вопросами для Национального банка, но как человек, прошедший, пусть быстро, но приличные уровни.
Дмитрий Крутой:
На нем много персональных проектов, которые он должен довести до конца, невзирая на должности.
Александр Лукашенко:
Совершенно верно. Цепляясь за эти проекты, даже если доведет, еще подкинуть ему пару проектов. Мы не забыли и не забудем, что ты работал в других органах. Из тебя можно выдавить еще что-то большее.
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