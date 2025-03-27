Лукашенко о новых руководителях в Администрации Президента и Нацбанке: загрузить на всю катушку!

Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Сразу 26 назначенцев заняли новые должности. Изменения в Администрации Президента, Нацбанке, внешнеполитическом ведомстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые руководители и в органах местной вертикали. Для каждого из них это не только волнительный момент карьерного взлета, но и колоссальная ответственность перед страной, перед людьми. Напутствуя новых руководителей, глава государства напомнил о стоящих перед ними задачах в эту пятилетку качества, ключевые цели которой – дальнейшее повышение уровня жизни людей, конкурентоспособности белорусской экономики, совершенствование общественных отношений.

Любой политический диалог в конечном счете строится с оглядкой на экономические интересы. То, что в нашей стране ставка в ближайшую пятилетку на специалистов- экономистов, Президент в последнее время раз пять повторял. Отмечая, что как единый кулак должны в этом направлении работать и правительство, и АП, и Нацбанк. Двух последних учреждений 27 марта коснулись громкие изменения. Бывший глава Госкомимущества Матусевич стал заместителем главы Администрации Президента, а занимавший эту должность до сегодня Александр Егоров перешел в Национальный банк.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь работа не тяжелее, чем нынешняя твоя. Но горячая сковородка, как я говорю. Все непросто. И потом, друзьями ты, допустим, с Александром Андреевичем [Егоровым – прим. ред.] не будешь. Тебе ж надо будет заключения, ну, пусть через главу Администрации – он тоже экономист, к счастью – на стол Президенту документы готовит. И за это ответственность нести. Я думаю, ты это должен понимать. Поэтому, я еще раз говорю, не тяжелее работа, но власти больше и ответственность больше. И неизвестно, за кого и когда получить можешь, по-мужски говоря. Ну, это он тебе рассказать может. Александр Андреевич, что касается вас, меня единственное настораживает, чтобы голова не закружилась от такой карьеры. Он говорит, что не закружится.