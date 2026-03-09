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Лукашенко: в Беларуси всегда рады видеть трудолюбивых людей из Узбекистана

09 марта 2026 17:51
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Белорусские интересы на внешнем контуре. Формула Минска здесь проста и эффективна одновременно: суммируем геополитическое взаимопонимание и экономическую прагматику – получаем достойный результат.

Именно по такому треку уже много лет Беларусь развивает отношения с Узбекистаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, как сегодня, 9 марта, заявил Александр Лукашенко на встрече с главой дипмиссии этой страны, Минску и Ташкенту пора поднимать планку и товарооборот в 2 миллиарда долларов к 2030-му.

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Лукашенко: в Беларуси всегда рады видеть трудолюбивых людей из Узбекистана-2

Промышленная кооперация, инвестиционная сфера. И взаимодействие в области трудовой миграции. Президент назвал четкие правила миграционного поведения в Беларуси.

Лукашенко: в Беларуси всегда рады видеть трудолюбивых людей из Узбекистана-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Много узбеков живет у нас, и хотят жить и работать. Это наши люди. Мы с большим удовольствием, особенно семейных людей, приглашаем к себе. У нас, к сожалению, не такой рост, как у вас. Поэтому всегда рады видеть очень трудолюбивых узбекских людей, если они решат сюда приехать. Хотя, вы знаете, у нас порядок здесь жесткий. Наверное, это даже лучше и для тех, кто приезжает. Читайте здесь.

Мы знаем, что вы в годы Великой Отечественной войны немало сделали для белорусов. Многие из наших людей находили убежище в Узбекистане, к ним относились по-человечески: кормили, поили, помогали, одевали, чем могли. Поэтому в этом плане мы немножко в долгу перед вами, хотя это было в рамках одной страны.

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# Беларусь-Узбекистан # Александр Лукашенко # Международное сотрудничество

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