Лукашенко: всегда опасаюсь на большие должности назначать женщин

Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Сразу 26 назначенцев заняли новые должности. Изменения в Администрации Президента, Нацбанке, внешнеполитическом ведомстве. Новые руководители и в органах местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для каждого из них это не только волнительный момент карьерного взлета, но и колоссальная ответственность перед страной, перед людьми. Напутствуя новых руководителей, глава государства напомнил о стоящих перед ними задачах в эту пятилетку качества, ключевые цели которой дальнейшее повышение уровня жизни людей, конкурентоспособности белорусской экономики, совершенствование общественных отношений.

И все-таки очень символично, что в графике Александра Лукашенко первое публичное после официального вступления в должность Президента Беларуси мероприятие — это кадры. В списке назначенцев и топ-позиции в АП, Нацбанке, и местная вертикаль. Притом даже не то что уровня глав регионов, а глав районов города. Минска, например. Во Фрунзенском и Московском сегодня новые руководители. И в ситуацию в каждом Александр Лукашенко погружен. Конечно, по Могилевской области и самому областному центру, который сменил мэра, прошлись детальнее. Но это скорее плюс, чем минус.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Побережье Днепра, берег Днепра – это жемчужина, надо развивать и по ту сторону. Октябрьский район, по-моему, надо развивать его. Есть куда людям выйти и отдохнуть, особенно, когда такая река. Мы будем всячески содействовать этому, уполномоченный по Могилевской области человек активный, часто мне там с уклоном таким рассказывает о развитии Могилева. Такой же осведомленности о положении дел глава государства ждет и от назначенцев.

– Что у вас в Дрибине сейчас? Сколько у вас вообще хозяйств?

– У нас на сегодняшний день три сельскохозяйственных организации. Площадь? Площадь 25 тысяч квадратных километров, то есть 25 тысяч гектаров земли. Это исключительно на сельскохозяйственных организациях. Плюс еще фермерские хозяйства,19 штук.

– Так вы что, сторонники Дрибин присоединить к Шкловскому или Горецкому району?

– Лично я не сторонник присоединить.

– Ни разу не обсуждалась эта тема.

– Да еще как обсуждали. Полномочий у местной вертикали для развития вверенных им районов, регионов в последнее время в разы больше. Глава государства сам задал этот тренд. Сегодня еще раз на пальцах пояснил, что имеет в виду и какие возможности, к сожалению, упускают те, кто привык ждать подсказок сверху. Сейчас для этого нет временем. Лукашенко – назначенцам: надо шевелиться, мы открыли двери не только в Россию и Китай. Подробнее. Притом, как сказал сам же Президент, права на то, чтобы не соответствовать, у ответственных людей нет, с тех пор как они согласились на предлагаемые должности и когда решили работать на государство, у руля которого, как решил народ, в ближайшие 5 лет Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Не смотрите, что где-то в Минске Крутой [Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси – прим. ред.] приедет, пусть разбирается. Нет, прежде всего, это ваше. Не ждите в этом плане никаких указаний. Ну и то, что я говорил при вступлении в должность. Мы пообещали людям. Пообещали – надо сделать. Умри, но сделай. Не будет поблажек ни по какому принципу, включая гендерный. Хотя за женщин Александр Лукашенко, как и подобает классическому мужчине, понятное дело, переживает больше.