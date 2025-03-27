Лукашенко – назначенцам: надо шевелиться, мы открыли двери не только в Россию и Китай

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чтоб пятилетку эту вы отработали! Она будет непростой, потому что сжимается, съежился фактически наш основной российский рынок. Не скажу сегодня, что у нас некуда идти. У нас есть куда, только надо шевелиться. Двери мы открыли не только в направлении России и Китая. Огромный интерес сегодня – Индонезия, Мьянма, Северная Корея уже просит у нас определенный объем нашей продукции. В Африке ждут: когда, когда? Мы все кричали: они не могут рассчитаться, расчетов нет. Кто хочет работать, тот находит и взаиморасчеты с ними. В Омане мы недавно были. Древесины у них нет, продукты питания им нужны. А у нас что, этого нет? Просто надо каждому шевелиться. Почему я и предложил создать в каждом районе хотя бы по одному предприятию. Чтобы оценить, как работает председатель райисполкома, и для того, чтобы там пошевеливались. У вас море работы. Надо воссоздавать «Сельхозтехнику», ПМК – то, что надо там на месте, вы должны это чувствовать больше, чем я. Что, сегодня все хозяйства в ваших районах могут обслужить технику сельскохозяйственную, особенно энергонасыщенную? Нет. Так надо базу создавать.