Лукашенко – назначенцам: надо шевелиться, мы открыли двери не только в Россию и Китай

Первое мероприятие после инаугурации во Дворце Независимости: 26 назначений – таковы итоги кадрового дня у Александра Лукашенко. Перестановки в Администрации Президента, Нацбанке, внешнеполитическом ведомстве. Новые руководители и в органах местной власти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, Ксения Пантюхова – теперь заместитель председателя Гомельского облисполкома – будет курировать вопросы экономики и промышленности. Гендиректор Могилевского завода лифтового машиностроения Сергей Чертков согласован на должность председателя Могилевского горисполкома. Михаил Крицкий – на должность председателя Бобруйского райисполкома. Соответственно, развивать Кричевский район будет отныне его председатель Алексей Шарай. Иван Багель будет руководить Круглянским райисполкомом. Сергей Янкович станет главой администрации Новобелицкого района Гомеля. Занимавший эту должность Алексей Васюченко согласован на пост управляющего делами Гомельского облисполкома. Возглавит Московский район столицы Сергей Рубанов, до этого занимавший должность заместителя главы этого района. На должность руководителя Фрунзенского района Минска согласован бывший ректор Белорусской государственной академии авиации Артем Шегидевич. Напутствуя их, глава государства нацелил на результат и хозяйский подход к делу в эту пятилетку.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чтоб пятилетку эту вы отработали! Она будет непростой, потому что сжимается, съежился фактически наш основной российский рынок. Не скажу сегодня, что у нас некуда идти. У нас есть куда, только надо шевелиться. Двери мы открыли не только в направлении России и Китая. Огромный интерес сегодня – Индонезия, Мьянма, Северная Корея уже просит у нас определенный объем нашей продукции. В Африке ждут: когда, когда? Мы все кричали: они не могут рассчитаться, расчетов нет. Кто хочет работать, тот находит и взаиморасчеты с ними. В Омане мы недавно были. Древесины у них нет, продукты питания им нужны. А у нас что, этого нет? Просто надо каждому шевелиться. Почему я и предложил создать в каждом районе хотя бы по одному предприятию. Чтобы оценить, как работает председатель райисполкома, и для того, чтобы там пошевеливались. У вас море работы. Надо воссоздавать «Сельхозтехнику», ПМК – то, что надо там на месте, вы должны это чувствовать больше, чем я. Что, сегодня все хозяйства в ваших районах могут обслужить технику сельскохозяйственную, особенно энергонасыщенную? Нет. Так надо базу создавать.
Так же сегодня на должность гендиректора управляющей компании холдинга «Белорусская стекольная компания» согласован Денис Юрченко. Николай Казаков – теперь ректор Белорусского государственного университета транспорта. Национальную киностудию возглавит Дмитрий Семенов, до этого занимавший должность замначальника управления культуры столицы.
Более подробно о всех кадровых решениях расскажем в следующих выпусках новостей.