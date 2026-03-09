Работает команда профессионалов! Ректор Гомельского медуниверситета рассказала об уникальности вуза

От студенческой скамьи – к ректорскому кабинету. Выпускница Гомельского государственного медицинского университета Ирина Назаренко прошла путь от врача-диагноста до руководителя вуза. В профессиональном багаже – более сотни научных работ, патенты и гранты Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь к этому списку достижений добавилась колоссальная ответственность за будущее альма-матер, коллектив преподавателей и студентов. С момента назначения прошло чуть больше месяца. О ключевых задачах на новом посту, вызовах, стоящих перед современным медицинским образованием, и об особой роли женщины в профессии – рассказ от первого лица. Такие истории особенно символичны в Год белорусской женщины – когда профессионализм, лидерство и вклад женщин в развитие страны звучат особенно громко. Белорусские женщины вдохновляют своим примером – рассказываем окрыляющие истории соотечественниц.

Ирина Назаренко, ректор Гомельского государственного медицинского университета:

Сделала выбор в пользу самой благородной профессии врача еще в школьные годы, в старших классах. Первое мое знакомство с Гомельским медуниверситетом состоялось именно в период приемной кампании. Это был 2008 год. С выбором университета я даже не сомневалась. Так получилось, что я пошла по целевой форме подготовки, чему очень даже рада, потому что целевая подготовка – это гарантия государства. Я была целевиком по Минской области, отработала успешно и вернулась в альма-матер. Поэтому можно сказать, что я прошла все пути, начиная от студента медицинского университета до ректора Гомельского государственного медицинского университета.

Ирина Назаренко:

Здесь я обрела хороших верных друзей, соратников. И вы знаете, у нас замечательная команда профессионалов, которых я видела в разных ипостасях. Когда я была студентом, они у меня преподавали. Когда я была ассистентом кафедры лучевой диагностики, мы тоже взаимодействовали. Когда я была деканом факультета, у нас уже на более высоком уровне было взаимодействие. Ну и сейчас в должности ректора университета. Я понимаю, что с такой командой можно свернуть горы. У медицины поистине женское лицо, потому что больше 70 % – это женщины, которые стоят на передовой, не жалея ни времени, ни сил своих, занимают все ниши в практическом здравоохранении.