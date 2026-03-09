Как Мингорсовет помогает детским домам семейного типа – рассказал Артем Цуран

2026 год в нашей стране объявлен Годом белоруской женщины. О роли женщины в современном обществе, о тех, кто управляет предприятиями и школьными классами, о тех, кто лечит и учит, кто сохраняет традиции и создает новые. О том, что на самом деле стоит за словами «женское счастье», поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
«В 2026 году союз женщин будет отмечать 35-летний юбилей» – о БСЖ поговорили с экспертом.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Мингорсовет большое внимание уделяет в преддверии праздников поздравлению женщин, в том числе тех, которые воспитывают не своих детей. Как в этом году удалось их порадовать?
Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Мы не делаем акцентов на праздничные дни. Как только сформировался 29-й созыв наших депутатов, было принято решение на одной из первых сессий, что мы сделаем своеобразное закрепление за этими семьями – это детские дома семейного типа. В течение года по нескольку раз мы посещаем эти семьи, чтобы помочь. К праздникам, конечно, поздравить. В целом оказать посильную помощь, знаки внимания как родителям, так и этим деткам. Потому что многие из них – с достаточно тяжелой судьбой.
Самая обычная человеческая помощь – это то, что необходимо этим семьям. Конечно, к 8 Марта организованы поздравления. Мы посещаем эти семьи, деток поздравляем – девочек, мам. В течение года приглашаем их на самые разные мероприятия, которые проходят в городе. Моя подшефная семья – Любовь Николаевна Клещукевич. Она уже выпустила, начиная с 2007 года, порядка 70 детей.
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