Как Мингорсовет помогает детским домам семейного типа – рассказал Артем Цуран

2026 год в нашей стране объявлен Годом белоруской женщины. О роли женщины в современном обществе, о тех, кто управляет предприятиями и школьными классами, о тех, кто лечит и учит, кто сохраняет традиции и создает новые. О том, что на самом деле стоит за словами «женское счастье», поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

«В 2026 году союз женщин будет отмечать 35-летний юбилей» – о БСЖ поговорили с экспертом.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Мингорсовет большое внимание уделяет в преддверии праздников поздравлению женщин, в том числе тех, которые воспитывают не своих детей. Как в этом году удалось их порадовать?