Сколько женщин живут в Минске? Эксперт назвал цифру

«В 2026 году союз женщин будет отмечать 35-летний юбилей» – о БСЖ поговорили с экспертом.

2026 год в нашей стране объявлен Годом белоруской женщины. О роли женщины в современном обществе, о тех, кто управляет предприятиями и школьными классами, о тех, кто лечит и учит, кто сохраняет традиции и создает новые. О том, что на самом деле стоит за словами «женское счастье», поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

У столицы женское лицо. В городе проживают более миллиона женщин – это 54 % от жителей Минска.

Юлия Алексеюк:

В каких профессиях чаще всего задействованы именно женщины?

Ольга Василевская:

Это сфера образования – практически 86 %. Сфера здравоохранения и оказания социальных услуг – более 80 %. Топ-3 замыкают финансовые, страховые, банковские услуги. Женщины у нас представлены во всех сферах, в том числе в строительной, в сфере ремонта и обслуживания автомобилей. В IT-сфере достаточно много женщин. Вообще количество занятых женщин в трудоспособном возрасте у нас приближается к 50 %. Большинство наших прекрасных дам, которые сегодня заняты в экономике, – это женщины, имеющие высшее образование, более 57 %.