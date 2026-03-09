Муковозчик: все хотят поставить себе под ноги белорусов, чтобы мозги и умелые руки постоянно утекали на Запад

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Собаку по кличке Момо обучили программированию: она даже создала несколько игр с помощью ИИ. Посему вопрос: если это легко, с чего вдруг айтишники зарабатывают такие невероятные деньги?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

А футболисты, к примеру, вас не интересуют? Как говорил классик, «22 бугая 1,5 часа 1 мяч по полю перекатывают» – а гребут ведь миллионы.

Просто зарплата в современном капитализме давно перестала отражать баланс затрат и прибылей, вложенного труда и добавленной стоимости. Зарплата в нашем мире глобализма строится так: самая высокая – в США. Поменьше – в старой Европе, еще меньше – на ее окраинах. Внизу стоят поляки, литовцы и украинцы – и все они хотят поставить себе под ноги белорусов.

Такая схема поддерживается либеральными гегемонами для того, чтобы мозги и умелые руки постоянно утекали на Запад, как та рыба. В случае же с айтишниками зачастую и физический переезд не нужен: сидит такой начинающий апатрид в своем замкнутом EPAMе, пользуется всеми плюшками от государства – но работает на западного дядю. А тот западный дядя (Цукерберг ли, Безос ли, Гейтс ли – неважно) и рад: от нас он высасывает мозги, а нам задвигает западные ценности. Через те самые высосанные мозги.

Так что не завидуйте, девочки: нечему, с большего, у тех задротов завидовать. Даже Момо в курсе. Читайте здесь.