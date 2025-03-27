Лукашенко рассказал, чего ждёт от руководства Нацбанка
Перестановки в Администрации Президента, Нацбанке, внешнеполитическом ведомстве. Новые руководители и в органах местной власти. Президент принял ряд кадровых решений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, Дмитрий Матусевич назначен заместителем главы Администрации Президента. Занимавший эту должность Александр Егоров теперь первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси. Напутствуя назначенцев на работу, Александр Лукашенко анонсировал встречу с руководством регулятора.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Национальном банке работы много. Я с вами встречусь в ближайшее время, когда вы будете с Головченко готовы к этому. Пригласим верхушку. Как вы там определитесь: не только правление, начальников управлений каких-то и так далее. Это ваше дело. Чтобы они понимали, что это ж не вы там пришли и начинаете ворошить центральный банк. Естественно, придется шевелить немножко их. Они, конечно, молодцы в Национальном банке. В трудные времена, будем откровенно говорить, они не сплоховали. Как бы там ни было, они многое сделали для страны. Поэтому я и говорю: вам и Каллаура не надо потерять, надо, чтобы он всегда под рукой был. Примете вы его советы, нет, но он свою точку зрения выскажет. Он хороший банкир.
Время ж приходит, все равно надо, чтобы новое поколение, я же говорил об этом, приходило к управлению страной. Для нас важно, чтобы порядок был в банковской системе. Центральный банк не должен зависеть уж сильно от правительства. Но у нас система выработана. Если с правительством нет контактов и общей какой-то точки зрения, подходов – есть Президент для этого, который принимает решения. Слава богу, более-менее, несмотря на какие-то противоречия, ситуация у нас была нормальной. И Каллаур, и Головченко находили общий язык – и правительство, и правление центрального банка, но почему Головченко и Егоров? Порядок надо навести в этом.
Коммерческие банки не должны быть страной в стране. Не должно так, что никто никому не подчинен, никто ни перед кем не несет никаких обязательств. Я уверен, что это вот просто нам втюхивали эту идею. Мы ее не приняли по большому счету. Но в банковской системе есть эти разрывы. Надо, чтобы система была управляемой.
Лукашенко – назначенцам: надо шевелиться, мы открыли двери не только в Россию и Китай.