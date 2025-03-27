Лукашенко рассказал, чего ждёт от руководства Нацбанка

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: В Национальном банке работы много. Я с вами встречусь в ближайшее время, когда вы будете с Головченко готовы к этому. Пригласим верхушку. Как вы там определитесь: не только правление, начальников управлений каких-то и так далее. Это ваше дело. Чтобы они понимали, что это ж не вы там пришли и начинаете ворошить центральный банк. Естественно, придется шевелить немножко их. Они, конечно, молодцы в Национальном банке. В трудные времена, будем откровенно говорить, они не сплоховали. Как бы там ни было, они многое сделали для страны. Поэтому я и говорю: вам и Каллаура не надо потерять, надо, чтобы он всегда под рукой был. Примете вы его советы, нет, но он свою точку зрения выскажет. Он хороший банкир.

Время ж приходит, все равно надо, чтобы новое поколение, я же говорил об этом, приходило к управлению страной. Для нас важно, чтобы порядок был в банковской системе. Центральный банк не должен зависеть уж сильно от правительства. Но у нас система выработана. Если с правительством нет контактов и общей какой-то точки зрения, подходов – есть Президент для этого, который принимает решения. Слава богу, более-менее, несмотря на какие-то противоречия, ситуация у нас была нормальной. И Каллаур, и Головченко находили общий язык – и правительство, и правление центрального банка, но почему Головченко и Егоров? Порядок надо навести в этом.

Коммерческие банки не должны быть страной в стране. Не должно так, что никто никому не подчинен, никто ни перед кем не несет никаких обязательств. Я уверен, что это вот просто нам втюхивали эту идею. Мы ее не приняли по большому счету. Но в банковской системе есть эти разрывы. Надо, чтобы система была управляемой.