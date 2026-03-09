Вольфович: основная задача проверки – поддержание установленного уровня боевой готовности войск

В Беларуси продолжается проверка боеготовности армии. Она организована по поручению Президента и носит внезапный характер. На этот раз в поле зрения масштабной ревизии попали ВВС и войска противовоздушной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 9 марта, в командование без предупреждения прибыл госсекретарь Совета безопасности. Он передал конверт под грифом «секретно» с поручением Главнокомандующего.

В мирное время ВВС и войска ПВО выполняют боевые задачи по охране воздушного пространства и госграниц не только нашей страны. В широком понимании речь идет о безопасности Союзного государства и Западного стратегического направления в рамках ОДКБ. Перед этим видом Вооруженных Сил стоят весьма ответственные задачи, особенно с учетом ситуации в ближневосточном регионе. В современных геополитических обстоятельствах и при нынешнем уровне угроз в мире, защита воздушного пространства – это еще и фактор стратегического сдерживания.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Основной задачей на этот год для Вооруженных Сил Главнокомандующий нашей страны определил поддержание установленного уровня боевой готовности войск, высокой выучки, слаженности органов управления войск в текущем году при выполнении поставленных задач. Это очень актуально для того органа управления, вида вооруженных сил, в который мы сейчас внезапно приехали и будем проверять, оценивать. Подробности здесь. Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

К данной проверке будут привлекаться авиация, зенитно-ракетные войска и аэротехнические войска. Наш вид Вооруженных Сил ежедневно несет задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне. Поэтому никаких проблемных вопросов, я думаю, не возникнет в ходе данной проверки.