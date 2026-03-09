Цены на нефть взлетели на новую высоту из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Эксперты уверены, что дальнейшие атаки по нефтяной инфраструктуре региона могут спровоцировать подорожание «черного золота» до 215 долларов за баррель уже в ближайшее время. Сегодня же мировые цены на нефть впервые с 2022 года перешагнули рубеж в 100 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем «Большая семерка» собирается на экстренное совещание, чтобы начать потрошить стратегические запасы нефти своих стран. Это крайняя мера, призвана ослабить давление на рынках, ведь люди уже начали чувствовать дикий скачок цен на заправках по всему миру.

– Поскольку цены на топливо в Германии взлетели до небес, семьи больше не могут позволить себе ездить на автомобилях, я взяла выходной, чтобы поехать в Польшу и заправить машину. Думаю, я точно сэкономлю. В Польше цена за литр – евро 56 центов. В Германии – более 2 евро.

– С тревогой жду худшего в ближайшие месяцы, потому что цепочка событий, очевидно, будет просто адской в основном из-за спекулянтов. Так что сейчас нам остается только терпеть, ведь мы отданы на милость наших правительств, которые, похоже, собираются все проспать.

Экономисты уверены: четырех недель такого топливного кошмара хватит, чтобы убить евро. Потеря объемов добычи нефти ведущими поставщиками мира осложняет положение. Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия уже приостановили эксплуатацию 70 % действующих скважин из-за ударов.