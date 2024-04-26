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Чеботарь: только в дружественные страны экспорт вырос на 20% за 2023-й

26 апреля 2024 14:16
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Возрождение пострадавших земель, улучшение жизни населения, социальное и экономическое развитие – все это демонстрирует главный принцип белорусской политики – миролюбие. Однако не стоит путать его с пацифизмом – об этом накануне предупредил глава государства в ходе Всебелорусского народного собрания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чеботарь: только в дружественные страны экспорт вырос на 20% за 2023-й-1

Защищать свои территории и свой народ – прямая обязанность государства. И ответственные сделают все, чтобы главные стремления белорусов – мир и высокий уровень жизни – исполнялись. Даже если это не нравится отдельным недружественным странам. В своей политике Беларусь ориентируется не на Вашингтон (как это делают в ЕС или в Украине), а на собственный народ. Именно благодаря правильным ценностям и приоритетам мы преодолели кризис 1990-х и сегодня занимаем лидирующие позиции в мире по множеству показателей.

Чеботарь: только в дружественные страны экспорт вырос на 20% за 2023-й-4

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
Только за прошлый год экспорт в дружественные страны прирос более чем на 20%. В частности, в страны Азии – на 40%, Латинской и Центральной Америки – более чем в два раза. Это позволяет наращивать наши валютные поступления. С позиции социальной направленности, в этой пятилетке мы значительно увеличили строительство социальной инфраструктуры. Введено значительное количество новых школ, детских садиков, поликлиник, модернизируем действующую инфраструктуру системы здравоохранения.

Чеботарь: только в дружественные страны экспорт вырос на 20% за 2023-й-7

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Каждый гражданин – начиная от сельского жителя и заканчивая городским жителем, теми лицами, которые могут болеть разными заболеваниями – должен ощущать и чувствовать заботу и на практике получать качественную медицинскую помощь, которая продлевает ему жизнь и делает эту жизнь качественной.

Чеботарь: только в дружественные страны экспорт вырос на 20% за 2023-й-10

В стране активно работает промышленный комплекс – делаем ставку на высокотехнологичную продукцию. Достижение последних лет – легковой автомобиль, созданный при поддержке Китая. С 1990-х годов также сильно изменилась ситуация в здравоохранении: Беларусь занимает одно из ведущих мест в мире по доступности медицинских услуг для населения. Еще 10 лет назад пересадка органов в стране была историческим событием, сегодня это широко распространенное бесплатное медицинское вмешательство.

Чеботарь: только в дружественные страны экспорт вырос на 20% за 2023-й-13

А материнская смертность за три десятилетия снизилась более чем в шесть раз, младенческая – в 5,3 раза. Как отметил Президент, доходы населения также постоянно растут, уровень безработицы – самый низкий на постсоветском пространстве.

Чеботарь: только в дружественные страны экспорт вырос на 20% за 2023-й-16

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Конечно, я понимаю, что тех, кто не видел той жизни, допустим 1990-е, кто родился и вырос в благополучии, такой экскурс не тронет. И это прекрасно. Это значит, что нам, старшему поколению, есть что праздновать в год нашего 30-летия. Подробности.

Принимать решения в интересах народа – право, которое Беларусь сохранила вместе с суверенитетом. Но независимость надо защищать, что важно – как подчеркнул глава государства – без войны.

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# Всебелорусское народное собрание # Экономика # Юрий Чеботарь # Александр Ходжаев # Александр Лукашенко

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