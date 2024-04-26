Чеботарь: только в дружественные страны экспорт вырос на 20% за 2023-й

Возрождение пострадавших земель, улучшение жизни населения, социальное и экономическое развитие – все это демонстрирует главный принцип белорусской политики – миролюбие. Однако не стоит путать его с пацифизмом – об этом накануне предупредил глава государства в ходе Всебелорусского народного собрания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Защищать свои территории и свой народ – прямая обязанность государства. И ответственные сделают все, чтобы главные стремления белорусов – мир и высокий уровень жизни – исполнялись. Даже если это не нравится отдельным недружественным странам. В своей политике Беларусь ориентируется не на Вашингтон (как это делают в ЕС или в Украине), а на собственный народ. Именно благодаря правильным ценностям и приоритетам мы преодолели кризис 1990-х и сегодня занимаем лидирующие позиции в мире по множеству показателей.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Только за прошлый год экспорт в дружественные страны прирос более чем на 20%. В частности, в страны Азии – на 40%, Латинской и Центральной Америки – более чем в два раза. Это позволяет наращивать наши валютные поступления. С позиции социальной направленности, в этой пятилетке мы значительно увеличили строительство социальной инфраструктуры. Введено значительное количество новых школ, детских садиков, поликлиник, модернизируем действующую инфраструктуру системы здравоохранения.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Каждый гражданин – начиная от сельского жителя и заканчивая городским жителем, теми лицами, которые могут болеть разными заболеваниями – должен ощущать и чувствовать заботу и на практике получать качественную медицинскую помощь, которая продлевает ему жизнь и делает эту жизнь качественной.

В стране активно работает промышленный комплекс – делаем ставку на высокотехнологичную продукцию. Достижение последних лет – легковой автомобиль, созданный при поддержке Китая. С 1990-х годов также сильно изменилась ситуация в здравоохранении: Беларусь занимает одно из ведущих мест в мире по доступности медицинских услуг для населения. Еще 10 лет назад пересадка органов в стране была историческим событием, сегодня это широко распространенное бесплатное медицинское вмешательство.