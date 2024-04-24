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Глава таможенного комитета: мы смогли перестроиться в условиях санкционного давления

24 апреля 2024 17:25
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Во время жестких вызовов и угроз в адрес нашей страны, мы по-прежнему проводим исключительно миролюбивую политику. И стараемся сделать все, чтобы сохранить суверенитет государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Геополитический интерес к Беларуси со стороны запада исходит давно. Методы и технологии постоянно совершенствуются. Поэтому приходится работать на опережение. Расслабляться сейчас нельзя, утверждают делегаты Всебелорусского народного собрания.

Глава таможенного комитета: мы смогли перестроиться в условиях санкционного давления-1

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Все должны понимать: нам в случае необходимости есть чем ответить и есть что сказать тем, кто попытается хоть немножко приблизиться к нашим вопросам национальной безопасности. Подробности.

Глава таможенного комитета: мы смогли перестроиться в условиях санкционного давления-4

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Несмотря на то, что ситуация сложная сейчас на границе. Соседнее государство закрыло большинство пунктов пропуска, но наши субъекты хозяйствования справляются. Экспорт уходит из страны, импорт, комплектующие, сырье поступают в страну. Производство работает, потоки переориентировались, логистика переориентировалась в сторону Востока. В целом даже такое санкционное давление, беспрецедентное для наших субъектов, не сказывается в целом на результате. Результат есть, таможенные платежи поступают, успешно уже в этом году мы идем в превышении прошлого года по таможенным платежам. То есть мы перестроились, не допустили какого-то обвала, поэтому все будет в порядке, будем развиваться дальше.

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# Всебелорусское народное собрание # Экономика # Анатолий Маркевич # Владимир Орловский

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