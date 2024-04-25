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Александр Вольфович раскрыл новации проекта Концепции нацбезопасности

25 апреля 2024 19:08
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Важнейшим итогом седьмого Всебелорусского народного собрания стало утверждение новой Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси. Они приняты единогласно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде проекты этих стратегических для страны документов широко обсуждались на диалоговых площадках. Свои предложения внесли те, кому небезразлично наше будущее и кто понимает всю сложность нынешней геополитической обстановки.

Александр Вольфович раскрыл новации проекта Концепции нацбезопасности-1

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
В Концепции также учтены предложения, поступившие от руководителей основных конфессий, прежде всего от Белорусской православной церкви, Белорусского союза женщин, партии «Белая Русь», БРСМ о дополнительной защите традиционной семьи как союза мужчины и женщины по рождению. Это позволит дополнительно защитить институт белорусской семьи, повысить эффективность обеспечения демографической безопасности. По итогам встречи с активом Федерации профсоюзов, облисполкомов, с трудовыми коллективами дополнили Концепцию положениями о повышении социальной ответственности бизнеса и недопущении диспропорции регионального развития. Ну и ряд других моментов. Кроме того, уточнили отдельные положения документа, чтобы сделать его более четким и понятным для восприятия, не только для экспертов и ученых, но и для всех категорий граждан.

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# Национальная безопасность # общество # Александр Вольфович

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