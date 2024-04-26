Лукашенко: тактическое ядерное оружие должно быть в Беларуси – мы с Путиным «главные агрессоры» в мире

С учетом катастрофически сложной геополитической обстановки (сегодня на наших рубежах сконцентрировано по меньшей мере 20 тысяч военнослужащих НАТО) – вопросы безопасности на ВНС обсуждали широко и детально. Один из важнейших выводов, который следует сделать недружественным странам, – следующий: Беларусь полна решимости противостоять любому агрессору и нанести ему неприемлемый ущерб. Об этом Президент говорил и прежде, однако коллективный Запад понимает лишь язык силы. В том числе это вынудило нас к возвращению на свою территорию тактического ядерного оружия – как одного из главных факторов сдерживания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Стратегическое оружие, может, и не надо сюда возвращать(подробности). Ну, а о тактическом оружии и речи быть не может – оно должно быть на территории Беларуси. А поскольку нас еще и в соагрессоры записали (мы с Путиным «главные враги в мире и агрессоры»), руководство Российской Федерации, сопоставляя все факты, приняло решение (еще раз подчеркиваю, по моему настоянию, а не потому, что они хотели тут создать базу ядерного оружия), вернуло нам N-е количество. Не буду называть цифры, я уже говорил – несколько десятков самых современных ядерных боеприпасов.

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