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Форум деловых контактов Беларуси и Китая проходит в Бресте

23 апреля 2024 13:34
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Всепогодное и стратегическое. Беларусь и Китай ищут новые перспективные направления для сотрудничества. Делегация государства-партнера находится в нашей стране с визитом. 23 апреля в программе гостей международный форум деловых контактов в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум деловых контактов Беларуси и Китая проходит в Бресте-1

Он собрал около 250 участников. Работа организована по секциям: здесь обсуждают взаимодействие в самых разных отраслях: от промышленности до здравоохранения. Отдельное внимание вопросам логистики. Китайским партнерам презентуют потенциал международного железнодорожного терминала и брестского аэропорта. Также участники форума обсудят обмен медицинскими технологиями и опытом. По итогам пленарного заседания уже подписаны семь документов о сотрудничестве. Речь о развитии бизнес-контактов с ассоциацией китайских компаний, также о поставках продукции.

Форум деловых контактов Беларуси и Китая проходит в Бресте-4

Доктор Джонни Хон, президент гонконгской ассоциации по содействию и экономическому сотрудничеству «Гонконг-Хэйлунцзян»:
Белорусское правительство открыто конструктивному диалогу с Китаем и к сотрудничеству между Гонконгом и Беларусью. Это очень хорошо. Мы хотим работать с вами, мы приехали сюда, чтобы все изучить, встретиться с деловыми кругами и надеемся, что вернемся сюда для дальнейшего сотрудничества.

Форум деловых контактов Беларуси и Китая проходит в Бресте-7

Алеся Абраменко, заместитель министра экономики Беларуси:
За последние 10 лет, если сравнивать, у нас товарооборот вырос в 2,5 раза. И экспорт, который для нас наиболее важен, в 3 раза. Отработано соглашение по торговле услугами через инвестиции. Надеемся, что будет подписано в августе этого года. Этот документ будет способствовать увеличению экспорта услуг.

Форум деловых контактов Беларуси и Китая проходит в Бресте-10

В 2023 году товарооборот между Китайской Народной Республикой и Брестской областью увеличился на 40 %. Регион связывают побратимские отношения с четырьмя крупными провинциями Китая.

# Беларусь-Китай # Экономика

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