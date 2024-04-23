Форум деловых контактов Беларуси и Китая проходит в Бресте

Всепогодное и стратегическое. Беларусь и Китай ищут новые перспективные направления для сотрудничества. Делегация государства-партнера находится в нашей стране с визитом. 23 апреля в программе гостей международный форум деловых контактов в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он собрал около 250 участников. Работа организована по секциям: здесь обсуждают взаимодействие в самых разных отраслях: от промышленности до здравоохранения. Отдельное внимание вопросам логистики. Китайским партнерам презентуют потенциал международного железнодорожного терминала и брестского аэропорта. Также участники форума обсудят обмен медицинскими технологиями и опытом. По итогам пленарного заседания уже подписаны семь документов о сотрудничестве. Речь о развитии бизнес-контактов с ассоциацией китайских компаний, также о поставках продукции.

Доктор Джонни Хон, президент гонконгской ассоциации по содействию и экономическому сотрудничеству «Гонконг-Хэйлунцзян»:

Белорусское правительство открыто конструктивному диалогу с Китаем и к сотрудничеству между Гонконгом и Беларусью. Это очень хорошо. Мы хотим работать с вами, мы приехали сюда, чтобы все изучить, встретиться с деловыми кругами и надеемся, что вернемся сюда для дальнейшего сотрудничества.

Алеся Абраменко, заместитель министра экономики Беларуси:

За последние 10 лет, если сравнивать, у нас товарооборот вырос в 2,5 раза. И экспорт, который для нас наиболее важен, в 3 раза. Отработано соглашение по торговле услугами через инвестиции. Надеемся, что будет подписано в августе этого года. Этот документ будет способствовать увеличению экспорта услуг.