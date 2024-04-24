Президент: давайте честно признаем, мы никогда ещё так не жили хорошо, как сейчас

Сила наций не в капиталах, не в военной мощи, не в амбициях. Она в истинных ценностях, в стремлении к справедливости и вере в себя. Такой важный тезис 24 апреля озвучил в своем докладе Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планы западных агрессоров нам хорошо известны. Было бы удобно, если бы Беларусь жила по принципу Украины. И в 2020 году все, что мы упорным трудом выстраивали за годы своей независимости, можно было потерять в одну минуту. А достигнуто белорусами многое.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Помните афоризм про советское прошлое, который родился на фоне разрухи 1990-х? Те, кто рукоплескал либеральным реформам и у нас хаял советскую систему, вдруг прозрели и начали вспоминать, как хорошо мы плохо жили. Чтобы не пришлось когда-нибудь сказать так же о нашем с вами времени, сравнивая его с какой-нибудь очередной гуманитарной катастрофой, давайте честно признаем, мы никогда еще так не жили хорошо, как сейчас.

Зная как никто другой геополитические риски, соизмеряя наши географические ресурсные возможности с теми усилиями, которые мы вместе приложили, я горд нашими достижениями. Спасибо вам всем, кто в 1990-е выводил страну из кризиса, отводя ее от пропасти. Мы не просто преодолели свалившиеся на наши плечи трудности. Мы сделали это быстро и качественно. Так что поколение 30+ сегодня уверено, что белорусы всегда жили точно так, как сейчас. Да, нам в радость, что у них такая жизнь. Для этого мы и работаем. Беларусь кардинально изменила свой социальный статус. Из группы стран с низким уровнем человеческого развития переместилась в группу с очень высоким уровнем, где уверенно занимает свою позицию уже более 10 лет. Вдумайтесь! Всего за каких-то 30 лет мы это сделали. Давайте честно, основа для развития у нас есть.

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