Важнейшим итогом седьмого Всебелорусского народного собрания стало утверждение новой Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси. Они приняты единогласно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде проекты этих стратегических для страны документов широко обсуждались на диалоговых площадках. Свои предложения внесли те, кому небезразлично наше будущее и кто понимает всю сложность нынешней геополитической обстановки.
НАТО была противовесом Варшавского договора. Договора нет, НАТО есть. Практически с биноклем военные Альянса рассматривают Гродно и Брест. А от таких геополитических амбиций марионеточных правительств Вильнюса и Варшавы страдают литовцы и обычные поляки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Общий объем финансирования программ технической модернизации польской армии до 1935 года предусмотрен в размере 133 миллиардов долларов. Знают ли поляки, что с каждого члена семьи, включая младенцев, вычтут до 4 тысяч долларов? Страны Балтии для укрепления военного потенциала основные усилия направляют на совершенствование военной инфраструктуры, увеличение военных расходов, наращивание боевого и численного состава национальных вооруженных сил, одновременно перевооружаясь на современные образцы военной техники. В частности, в перспективе на вооружении всех прибалтийских государств будут состоять американские РСЗО «Хаймарс». Отдельного внимания заслуживает решение литовского руководства создать в структуре вооруженных сил формирование дивизионного уровня. Его основу составят все сухопутные бригады, а также будут включены танковые (с поставкой на вооружение немецких танков «Леопард»), артиллерийские (на вооружении будут состоять закупаемые в США РСЗО «Хаймарс») и подразделения обеспечения. Напомню, на территории Литвы до 2028 года будет развернуто формирование бригадного уровня Вооруженных сил ФРГ. Немцы так ничего и не поняли.
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