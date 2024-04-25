Лукашенко: с каждого поляка, включая младенцев, вычтут до 4 тысяч долларов на милитаризацию

Важнейшим итогом седьмого Всебелорусского народного собрания стало утверждение новой Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси. Они приняты единогласно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде проекты этих стратегических для страны документов широко обсуждались на диалоговых площадках. Свои предложения внесли те, кому небезразлично наше будущее и кто понимает всю сложность нынешней геополитической обстановки.

НАТО была противовесом Варшавского договора. Договора нет, НАТО есть. Практически с биноклем военные Альянса рассматривают Гродно и Брест. А от таких геополитических амбиций марионеточных правительств Вильнюса и Варшавы страдают литовцы и обычные поляки.