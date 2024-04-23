Промышленность и инвестиции. Беларусь и Китай проводят крупный форум в Бресте: что на повестке?

Всепогодное и стратегическое: Беларусь и Китай ищут новые перспективные направления для сотрудничества. Делегация государства-партнера находится в нашей стране с визитом. Сегодня, 23 апреля, в программе гостей международный форум деловых контактов в Бресте. Он собрал около 250 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсуждают взаимодействие в самых разных отраслях – от промышленности до здравоохранения. Отдельное внимание – вопросам логистики. Все подробности – у Кристины Протосовицкой.

Промышленность и инвестиции – то, что обсуждают сегодня в Бресте с партнерами из Китая. Свыше сотни представителей бизнеса, здравоохранения и образования прибыли на международный форум деловых контактов. Площадка стала одной из крупнейших оффлайн-встреч в бизнес-истории белорусско-китайских отношений.

Чжан Шулян, председатель Ассоциации китайских компаний:

Для нас это такой первый масштабный форум, и результат, мы надеемся, будет на этом форуме. Для нас это очень важно. В Китае есть поговорка: «лучше один раз увидеть своими глазами, чем сто раз услышать». Очень правильно приехали, мы на месте, когда мы видим своими глазами. И B2B-общение дает много результатов. Форум деловых контактов Беларуси и Китая проходит в Бресте. Подробности.

По итогам пленарного заседания форума уже подписаны семь документов о сотрудничестве. Речь идет о поставках промышленных товаров, торговле, здравоохранении и туризме. В 2023 году Беларусь и Китай объявили о всепогодном стратегическом партнерстве, а развитие межрегиональных связей лишь укрепляет выбранный курс.

Игорь Назарук, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

32 года назад, когда мы устанавливали дипломатические отношения, и сегодня рост товарооборота у нас увеличился в 140 раз. Это только о торговле. Наши лидеры задают тон нашему взаимодействию. Колоссальные инвестиции, новые технологии, новые возможности – вот что такое сегодня белорусско-китайские отношения.