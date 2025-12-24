Минск встретит Новый год с размахом – запланировано более сотни мероприятий

Столица готовится встретить наступающий 2026 год с размахом. В Минске запланировано более сотни мероприятий – республиканских, общегородских и районных, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Старт прадничных гуляний – уже завтра.

С 25 декабря и по 7 января ежедневно в 19:00 на площадке у Дворца спорта жители и гости города смогут посмотреть представление «Тайны новогодней открытки». Также здесь запланированы анимационно-концертные программы. А в Верхнем городе с 25 декабря и по 4 января дважды в день пройдут представления «Секреты новогоднего настроения». Здесь будут использовать проекционные видеоэффекты.