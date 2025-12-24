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Минск встретит Новый год с размахом – запланировано более сотни мероприятий

24 декабря 2025 18:31
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Столица готовится встретить наступающий 2026 год с размахом. В Минске запланировано более сотни мероприятий – республиканских, общегородских и районных, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Старт прадничных гуляний – уже завтра.

С 25 декабря и по 7 января ежедневно в 19:00 на площадке у Дворца спорта жители и гости города смогут посмотреть представление «Тайны новогодней открытки». Также здесь запланированы анимационно-концертные программы. А в Верхнем городе с 25 декабря и по 4 января дважды в день пройдут представления «Секреты новогоднего настроения». Здесь будут использовать проекционные видеоэффекты.

Минск встретит Новый год с размахом – запланировано более сотни мероприятий-2

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:
В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января будет 20 площадок в районах. В основном это парковые зоны. Городская основная площадка в новогоднюю ночь – это площадка у Дворца спорта. Начнет она свою работу с 00:10 до 4 утра. И 1 января мы продолжим программу.

Новой точкой традиционных городских гуляний стал открытый в 2025 году комплекс «Лошицкий». В субботу 27 декабря и 3 января в 18:00 здесь пройдут яркие концертные программы. Погрузиться в волшебство праздника в атмосфере старинной архитектуры смогут все желающие.

# Новый год # Минский городской исполнительный комитет

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