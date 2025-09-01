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Лукашенко предложил странам ШОС и ЕАЭС скоординировать усилия по развитию логистики

01 сентября 2025 17:14
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Китай принимает международный форум планетарного масштаба. В Тяньцзине прошел самый многочисленный саммит ШОС с момента создания организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые наша страна представлена на правах полноправного участника. Как заявил Александр Лукашенко в своем выступлении, вот уже больше года мы в этой «десятке». И быть частью «шанхайской семьи» – стратегический выбор Беларуси.

Стремление к контролю над транспортными коридорами становится причиной современных конфликтов. И в этих сферах мы формируем погоду на пространстве влияния ШОС.

Лукашенко предложил странам ШОС и ЕАЭС скоординировать усилия по развитию логистики-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Геополитические потрясения ломают международные логистические цепочки. Поэтому Беларусь считает важным странам ШОС и ЕАЭС скоординировать усилия по развитию транспортно-логистической инфраструктуры транспортных коридоров, применяя цифровые технологии и интеллектуальные системы в сфере транспорта. Это укрепит связанность стран – участниц ШОС и ЕАЭС, снизит транзакционные издержки для бизнеса, расширит доступ стран Центральной Азии к рынкам Европы и Китая. И, наконец, повысит уровень устойчивости и безопасности логистических цепочек поставок в условиях внешнего давления.

# Шанхайская организация сотрудничества # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Международное сотрудничество

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