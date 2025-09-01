Лукашенко предложил странам ШОС и ЕАЭС скоординировать усилия по развитию логистики

Китай принимает международный форум планетарного масштаба. В Тяньцзине прошел самый многочисленный саммит ШОС с момента создания организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые наша страна представлена на правах полноправного участника. Как заявил Александр Лукашенко в своем выступлении, вот уже больше года мы в этой «десятке». И быть частью «шанхайской семьи» – стратегический выбор Беларуси.

Стремление к контролю над транспортными коридорами становится причиной современных конфликтов. И в этих сферах мы формируем погоду на пространстве влияния ШОС.