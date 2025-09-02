Новости по тегу #Иностранный бизнес в Беларуси

«С вами это будет быстрее», – отметил белорусский Президент на встрече.
Беларусь далеко за пределами страны славится и комфортными условиями ведения бизнеса. У нас стабильная экономика, поддержка государства, квалифицированные кадры, развитая инфраструктура и доступ на рынок ЕАЭС. Кроме того, постоянно совершенствуются правила работы.
10 октября 2026 18:46
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