Прямой эфир

Новости по тегу #Иностранный бизнес в Беларуси

Беларусь может получить новые технологии – Лукашенко провёл переговоры с китайским бизнесом
02 сентября 2025 17:25

Беларусь может получить новые технологии – Лукашенко провёл переговоры с китайским бизнесом

Порядка 50 иностранных компаний за год! Как в Беларуси привлекают зарубежный капитал?
26 июля 2025 17:03

Порядка 50 иностранных компаний за год! Как в Беларуси привлекают зарубежный капитал?

«Бизнес-дни в Гомеле» раскрывают туристический потенциал региона
07 декабря 2023 10:57

«Бизнес-дни в Гомеле» раскрывают туристический потенциал региона

Андрей Кобяков: Беларусь заинтересована в конструктивном диалоге с международным бизнес-сообществом
15 сентября 2017 11:17

Андрей Кобяков: Беларусь заинтересована в конструктивном диалоге с международным бизнес-сообществом

Сотрудничество перешло на уровень бизнеса и совместных предприятий: IX Белорусско-Поморский экономический форум
14 сентября 2017 15:25

Сотрудничество перешло на уровень бизнеса и совместных предприятий: IX Белорусско-Поморский экономический форум

«В Африке березы только самые богатые себе могут позволить садить, а у нас тут целая плантация»
10 июня 2017 17:36

«В Африке березы только самые богатые себе могут позволить садить, а у нас тут целая плантация»

«Беларусь – самая лучшая страна для нашей компании для инвестиций»: в Витебске открылось новое производство торгового оборудования
11 мая 2017 07:46

«Беларусь – самая лучшая страна для нашей компании для инвестиций»: в Витебске открылось новое производство торгового оборудования

Экономический потенциал Беларуси впервые презентовали в Португалии
29 июня 2016 18:17

Экономический потенциал Беларуси впервые презентовали в Португалии

Почему иностранцы хотят жить именно в Беларуси?
08 ноября 2014 12:27

Почему иностранцы хотят жить именно в Беларуси?

Белорусско-cловацкий бизнес-форум проходит 3 июня в Минске
03 июня 2014 12:49

Белорусско-cловацкий бизнес-форум проходит 3 июня в Минске