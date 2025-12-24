Лукашенко принял участие в новогоднем бале! Что сказал Президент молодёжи – собрали яркие моменты

Самый красивый и волшебный вечер в центре Минска. Дворец Независимости принимает традиционный новогодний бал – на этот раз здесь собрались более 330 юношей и девушек из разных регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно вместе с участниками бала человек, без которого этой красивой традиции не было бы, – Президент Беларуси. Однажды именно им было принято решение, что Минск будет блистать ярче Вены и вот уже восемь лет у нас исключительно красиво декабрьским вечером.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Такой красоты, такого созвездия молодых людей, как у нас, у них нет. Это не для лести вам я говорю. Это действительно так. Здесь нет случайных людей. Каждая деталь продумана. Единственный был спор – министра культуры опять назначать вести это или не назначать. Поскольку он большой профессионал, знаток всего этого, вы это увидите в ходе вечера, я согласился с тем, что пускай министр культуры и дальше. Как это было прежде, когда он не был министром культуры. Он ведет и организовывает этот прекрасный бал. Полушутка.

С учетом повода и момента Президент много шутит, общаясь с молодыми белорусами. Но есть место и серьезному. Времена не простые и требовательные в части конкретных дел.

Александр Лукашенко:

Год, пятилетка, а что касается сегодняшнего момента, – это время конкретных дел. Вы сделали прекрасное дело, извините за тавтологию, вы прекрасно учитесь. Вы успешные люди. Это ваш фундамент. Фундамент на будущее. Но впереди у вас очень много конкретных дел. И повторюсь, из года в год говорю, эти дела всегда делайте вовремя. Никаких нотаций, просто мой совет. Делайте все вовремя, потому что придут новые заботы, новые дела, а вы не сделали старое. Все это захлестнет и останется тяжелым багажом.

В этот вечер слова главы государства звучали особенно торжественно и, вместе с тем, трогательно. Александр Лукашенко очень душевно – о важном и главном.