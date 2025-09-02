Лукашенко: у нас с Китаем установились самые дружеские, тесные отношения

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу абсолютно искренне, дело не в дипломатии и совсем не в том, что надо быть дипломатичным, от всей души поблагодарить за все то, что вы сделали, делаете для Беларуси вообще и в ходе этого моего визита и моей делегации. Вы как великая страна, представитель великой цивилизации делаете невообразимое для гостей. Не только для меня, а для всех гостей. А их тут больше трех десятков. Вы для них делаете все то, чтобы они уехали из Китая в хорошем настроении и навсегда остались вашими друзьями.

Это важно для отношений между государствами. Но еще важнее то, что нам с вами удалось выстроить основательный фундамент наших отношений. У нас прочные торгово-экономические отношения. У нас нет проблем в области политики, дипломатии. Мы всегда и везде поддерживаем друг друга на международных площадках. У нас установились самые дружеские, тесные отношения между руководителями стран. За три десятка лет нашего сотрудничества я не могу вспомнить ни одного случая, хотя очень тщательно присматриваюсь к своему прошлому в отношениях с Китаем, не могу вспомнить ни одного случая, где бы вы неуважительно как-то отнеслись к нашей стране, где бы вы не поддержали Беларусь, где бы вы не ответили добром на наши просьбы.