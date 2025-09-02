Президент Беларуси провёл ряд встреч с представителями китайских компаний

На состоявшейся в Тяньцзине встрече Александр Лукашенко и Си Цзиньпин фактически дали старт последующим двум годам совместного развития и взаимодействия в технологической, промышленной кооперации. Начат цикл инвестпроектов, которые совершенно изменят технологическую структуру нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, о реализации уже достигнутых договоренностей и дальнейшем укреплении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Минска и Пекина говорили лидеры двух стран в преддверии саммита ШОС. Лукашенко и Си Цзиньпин провели переговоры в Тяньцзине. Рабочий визит главы государства в Китай продолжается. Сегодня в графике – диалог с представителями бизнеса. В центре внимания – сотрудничество в области технологий, в том числе в земледелии. Президент встретился с руководством компании «Шаньдун Лисэнтэ Агротехнолоджи», которая проектирует и строит современные теплицы «под ключ». Лукашенко предлагает Китаю строить в Беларуси тепличные комплексы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас приемлемая стоимость природного газа, у нас излишки электроэнергии. Мы планируем построить вторую атомную станцию, и мы ее обязательно построим. Поэтому вы можете серьезно развернуться не только в Беларуси, на нашем рынке. Что очень важно, мы очень много подобной продукции сегодня продаем в России. Российский рынок – необъятный! В Европе очень нужна эта продукция. Поэтому если быстро развернемся, мы можем произвести любые овощи и продать на неограниченных рынках. Я знаю, что вы сейчас частично готовы инвестировать в строительство комбинатов тепличных, но я уверен, что буквально через год вы захотите построить свои китайские со 100-процентным капиталом комбинаты для работы на тех рынках. Словом, вы можете рассчитывать на поддержку нашего правительства в Беларуси по производству овощной продукции в закрытом грунте. Можете для Китая производить. Сколько произведете, столько и заберете в Китай.

Эта китайская компания уже не новичок на рынке Беларуси, сотрудничает со Светлогорским целлюлозно-картонным комбинатом. В 2024 году стороны подписали контракт на строительство теплицы четвертого поколения для выращивания томатов площадью шесть гектаров. Тему строительства тепличных комплексов продолжили на встрече с руководством компании, которая специализируется на выращивании цветов, включая орхидеи.